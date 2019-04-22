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İŞKUR 60 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR personel alımı 2019 şartları nelerdir?

Milyonlarca vatandaşa iş ve ekmek kapısı açan İŞKUR’un 2019 yılında 60 bin personel alımı yapacağını açıklaması on binlerce vatandaşı harekete geçirdi. 18 ile 40 yaşları arasında olması ve hiçbir sağlık probleminin bulunmaması gereken adayların merak ettiği soruların başında, “İŞKUR 2019 60 bin personel alımı ne zaman? İŞKUR 2019 personel alım şartları nelerdir? Geliyor. İlk olarak İŞKUR'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa iş veren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İŞKUR iş arayan kayıt olma eğer işverenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte haberimizin detayları...

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İŞKUR 60 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR personel alımı 2019 şartları nelerdir? 2019 yılında iş arayan binlerce vatandaş İŞKUR duyurularını yakından takip ediliyor. Binlerce vatandaşa işi kapısı açan İŞKUR’un 2019 yılında da 60 bin personel alımı yapacağını açıklaması iş arayan personel adaylarını harekete geçirdi. 18 ile 40 yaşları arasında olması ve hiçbir sağlık probleminin bulunmaması gereken adayların merak ettiği soruların başında, “İŞKUR 2019 60 bin personel alımı ne zaman? İŞKUR 2019 personel alım şartları nelerdir? Geliyor. İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa işveren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer işverenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte haberimizin detayları...

MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

158 KİŞİ KAMU PERSONELİ DE ALINACAK
 
İŞKUR tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde Kamu Hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bölümlerin çok olduğundan adaylar her ilan için ayrı ayrı sertifika istenmekte. Alım yapacak iller ve unvanlar: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla,
 
Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep illeri Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı alımları yapılacağı ilamı yayımlandı. Adayların ortak şartları: 18 ile 40 yaşları arasında olması, sağlık probleminin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu en çok ise lisans mezunu olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, öğrenimlerine uygun ilanlara başvuru yapması gerekmektedir.
 
 
MESLEK AÇIK İŞ SAYISI
 
Beden İşçisi (Genel) 9537
 
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421
 
Temizlik Görevlisi 2449
 
Satış Danışmanı / Uzmanı 2347
 
Makineci (Dikiş) 2213
 
Garson (Servis Elemanı) 2123
 
Güvenlik Görevlisi 1551
 
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361
 
Reyon Görevlisi 843
 
Ön Muhasebeci 785
 
Konfeksiyon İşçisi 737
 
Kasiyer 730
 
Dokuma Konfeksiyon Makineci 712
 
Büro Memuru (Genel) 641
 
Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600
 
Bulaşıkçı (Stevard) 541
 
Aşçı 538
 
Müşteri Temsilcisi 513
 
Şoför-Yük Taşıma 479
 
Aşçı Yardımcısı 437
 
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426
 
Servis Komisi 392
 
Elektrikçi (Genel) 376
 
Pazarlamacı 361
 
Paketleme işçisi 333
 
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330
 
Cankurtaran 328
 
Kalite Kontrolcü 313
 
Beden İşçisi (Temizlik) 310
 
İmal İşçisi 309
 
Satış Temsilcisi / Plasiyer 309
 
Muhasebeci 281
 
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271
 
Sekreter 271
 
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270
 
Forklift Operatörü 269
 
CNC Torna Tezgahı Operatörü 259
 
Ütücü 256
 
Mutfak Görevlisi 254
 
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241
 
Kurye 235
 
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232
 
Market Elemanı 232
 
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228
 
Ambar/Depo Görevlisi 213
 
Elektrik Teknisyeni 200
 
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200
 
Makine Mühendisi 195
 
Depo Sevkiyat Sorumlusu 175
 
Motosikletli Kurye 174
 
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173
 
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172
 
Çaycı 165
 
CNC Freze Tezgahı Operatörü 160
 
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160
 
Diğer Büro Memurları 156
 
Sevkiyat Görevlisi 153
 
Mekanik Bakım Onarımcısı 152
 
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147
 
Kalite Kontrolcü-Tekstil 145
 
Proses İşçisi 142
 
Open End Makinesi Operatörü 141
 
İnşaat İşçisi 138
 
Bahçıvan 136
 
Mermer İşçisi 135
 
Teknik Servis Elemanı 134
 
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133
 
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132
 
Ayakkabı İmalatçısı 127
 
Elektronik Teknisyeni 127
 
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126
 
Büro İşçisi 125
 
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121
 
Muhasebe Meslek Elemanı 120
 
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109
 
Danışma Memuru 107
 
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 101
 
Şoför (Yolcu Taşıma) 100
 
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 98
 
Grafiker 98
 
Teknik Ressam 98
 
Elektrik Teknikeri 97
 
Tır-Çekici Şoförü 97
 
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 96
 
Mobilya Montajcısı 95
 
Metal Mamuller Montaj İşçisi 94
 
Okul Öncesi Öğretmeni 91
 
Oto Yıkama Elemanı 91
 
Kongre Ve Fuar Hostesi 90
 
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 86
 
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 86
 
Marangoz 84
 
Çamaşırcı (Genel) 83
 
Makine Teknikeri 83
 
Yazılım Destek Uzmanı 81
 
Tesviyeci 79
 
Boyacı-Metal 78
 
Düz Dikiş Makineci 77
 
Kasap 77
 
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 76
 
Gıda Mühendisi 76
 
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72
 
Makine Bakımcı 71
 
Depo İşçisi (Elleçleme) 69
 
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 68
 
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 67
 
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 66
 
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 65
 
Satış Destek Personeli 65
 
Alüminyum Doğramacı 64
 
Dış Ticaret Meslek Elemanı 64
 
Mobilya Döşeme İşçisi 64
 
Mobilyacı 64
 
Otomotiv Elektrikçisi 64
 
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 63
 
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 61
 
Çağrı Merkezi Elemanı 61
 
Bayan Kuaförü 60
 
İngilizce Öğretmeni 60
 
Kamyon Şoförü 60
 
Ramp Kontrol Memuru 60
 
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 59
 
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 57
 
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 57
 
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 57
 
Endüstri Mühendisi 57
 
İnşaat Boyacısı/Boyacı 57
 
İthalat-İhracat Sorumlusu 57
 
Son Ütücü 57
 
Ambalajcı (El İle) 55
 
Bisküvi İmalat İşçisi 55
 
NC/CNC Tezgah Operatörü 55
 
Terzi 55
 
Tuğla İmal İşçisi 55
 
İç Giyim Konfeksiyon Makineci 54
 
Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 53
 
Ahşap Mobilya İmalatçısı 52
 
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 52
 
Diğer Lastik İmalat İşçileri 51
 
Oda Görevlisi-Turizm 51
 
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 51
 
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 50
 
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 50
 
Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 50
 
Metal Pres Makinesi Operatörü 50
 
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 50
 
Satın Alma Sorumlusu 50
 
Sınıf Öğretmeni 50
 
Kösele Kemer İmalatçısı 49
 
Örgü Makinası Operatörü 49
 
Kimya Mühendisi 48
 
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 48
 
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 48
 
Gıda Teknikeri 47
 
Tekne Montaj İşçisi 47
 
İŞKUR 60 bin personel memur alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler 2019?
 
E-Ticaret Meslek Elemanı 46
 
İlaç Üretim Operatörü 46
 
Kesimci (Konfeksiyon) 46
 
Eğitim Danışmanı 45
 
Kimyager 45
 
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 44
 
Madenci (Genel) 44
 
Sigortacılık Meslek Elemanı 44
 
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 44
 
Barmen-Barmaid 43
 
İŞKUR 60 bin personel memur alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler 2019?
 
Beden İşçisi (İnşaat) 43
 
Sıvacı 43
 
Yazılım Mühendisi 43
 
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 42
 
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 42
 
Kalite Kontrol Sorumlusu 42
 
Makastar-Tekstil 42
 
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 42
 
Yazılım Geliştiricisi 42
 
Diğer Elektronik Montörleri 40
 
Elektrik Mühendisi 40
 
Hemşire 40
 
Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 40
 
 
İŞKUR 60 bin personel memur alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler 2019?
 
Halkla İlişkiler Görevlisi 39
 
Makine Nakışçısı 39
 
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 39
 
Bekçi 38
 
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 38
 
İstihsal Teknisyeni 38
 
Baskı Operatörü - Tekstil 37
 
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 37
 
Bilgisayar Programcısı 37
 
Çorap Örme Makinesi Operatörü 37
 
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 37
 
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 37
 
Matbaa İşçisi 37
 
Otopark Görevlisi/Vale 37
 
Paketleme İşçisi (Gıda) 37
 
Plastik Mamuller Montaj İşçisi 37
 
Demir Doğramacı 36
 
Makine Montaj İşçisi 36
 
Pazarlama Sorumlusu 36
 
Sıhhi Tesisatçı 36
 
Tekstil Mühendisi 36
 
İşletme Elektrik Bakımcısı 35
 
Lojistik Elemanı 35
 
Mutfak Şefi 35
 
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 35
 
Elektrik malzemesi montaj işçisi 34
 
Elektronik Montörü (Genel) 34
 
Makine Montajcısı 34
 
Manav 33
 
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 33
 
Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 33
 
Vinç Operatörü 33
 
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 32
 
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 32
 
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 32
 
İplik Temizleme İşçisi 32
 
Kalite Kontrolcü (Metal) 32
 
Kimya Teknikeri 32
 
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 32
 
Kumaş Paketleme İşçisi 32
 
Montajcı (Kurgucu) 32
 
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 32
 
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 31
 
Grafik Tasarımcısı 31
 
Mağaza Sorumlusu/şefi 31
 
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 31
 
Bilgisayar Mühendisi 30
 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 30
 
Ekmek Ustası 30
 
Elektrik-Elektronik Mühendisi 30
 
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 30
 
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 30
 
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 30
 
Makine Teknolojisi Teknisyeni 30
 
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 30
 
Dış Ticaret Uzmanı 29
 
Satış Görevlisi 29
 
Sigorta Acentesi Teknik Personeli 29
 
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 28
 
Metal Teknolojisi Teknisyeni 28
 
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 27
 
Çevre Mühendisi 27
 
Ekmek Dağıtım Elemanı 27
 
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 27
 
CNC Lazerle Kesme Operatörü 26
 
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 26
 
İnşaat Teknolojisi Teknikeri 26
 
İş Makineleri Operatörü 26
 
Kamyonet Şoförü 26
 
Metal Kaplamacı 26
 
Modelist-Hazır Giyim 26
 
Rezervasyon Elemanı 26
 
Robot Kaynak Operatörü 26
 
Web Tasarımcısı 26
 
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 26
 
Ziraat Mühendisi 26
 
Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 25
 
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 25
 
Dökümcü 25
 
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 25
 
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 25
 
Kalıpçı-Pres 25
 
Restoran Karşılama Hostesi 25
 
Vardiya Amiri (Genel) 25
 
Animatör-Eğlence Hizmetleri 24
 
CNC Plazma Kesim Operatörü 24
 
Kapalı Depo Görevlisi 24
 
Manikürcü-Pedikürcü 24
 
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 24
 
Otomotiv Montaj İşçisi 24
 
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 24
 
Diğer Elektrik Teknisyenleri 23
 
Elektrostatik Boya Operatörü 23
 
Masör-Masöz 23
 
Pide Ustası 23
 
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 23
 
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) NEDİR?
 
Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir. Türkiye İş Kurumundan (İşkur) önce İş ve İşçi Bulma kurumu faaliyet gösteriyordu. Ancak bu kurum 2000 yılında kapandığında İşkur kuruldu ve istihdam çalışmaları devam etti. İşkur bugüne kadar binlerce kişinin iş bulmasında binlerce iş yerinin de personel açığını kapatmasında yardımcı olmuştur. İşkur projeleriye, bilişim ağıyla işsiz insanların iş bulmasını sağlar. İşsiz olan kişilere eğitim vererek, meslek edinme kursları düzenleyerek donanımlı personeller haline getirir. Böylece işsizlerin iş bulmasında ve iş kurmasında pay sahibi olur.
 
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
 
İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa iş veren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
 
Bu ayrımı yaptıktan sonra ekranda üyelik sözleşmesi çıkacak ve siz o üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra profil bilgilerinizi eksiksiz vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu profil bilgileri? Üyelik isminiz, üyelik şifreniz, soy isim bilgileri, eğitim bilgileri, iş bilgileri gibi bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz. Ayrıca profil fotoğrafı da profilinizi daha iyi gösterecektir. Üyelik bilgilerinizi doldurduktan sonra İŞKUR sistem üzerinden sizinle ilgilenmesi için bir danışman yönlendirecektir. Bu noktada iş veren veya iş arayan olarak bu danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda aramalara başlayabilirsiniz. Türkiye İş Kurumuna (İşkur) kayıt olmak isteyenlerin önünde iki farklı yol vardır. İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz. İşkur İl Müdürlüğüne gittiğinizde eğitim durumunuzu, işsiz olduğunuzu anlatarak kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Kayıt için gereken bilgileri İşkur Müdürlüğündeki görevliler sizden isteyecektir.
 

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