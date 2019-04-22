İŞKUR 60 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR personel alımı 2019 şartları nelerdir? 2019 yılında iş arayan binlerce vatandaş İŞKUR duyurularını yakından takip ediliyor. Binlerce vatandaşa işi kapısı açan İŞKUR’un 2019 yılında da 60 bin personel alımı yapacağını açıklaması iş arayan personel adaylarını harekete geçirdi. 18 ile 40 yaşları arasında olması ve hiçbir sağlık probleminin bulunmaması gereken adayların merak ettiği soruların başında, “İŞKUR 2019 60 bin personel alımı ne zaman? İŞKUR 2019 personel alım şartları nelerdir? Geliyor. İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa işveren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer işverenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte haberimizin detayları...

158 KİŞİ KAMU PERSONELİ DE ALINACAK

İŞKUR tarafından yapılan ilanda Nisan ayı içerisinde Kamu Hastanelerine 158 kişi kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu. Bölümlerin çok olduğundan adaylar her ilan için ayrı ayrı sertifika istenmekte. Alım yapacak iller ve unvanlar: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Muğla,

Antalya, Konya, Yalova, Samsun. Gaziantep illeri Halkla ilişkiler, Temizlik görevlisi, Ambulans Şoförü, Tekniker, Grafiker, Tercüman, Büro işçisi, Teknisyen, Eczacı, ATT, Aşçı alımları yapılacağı ilamı yayımlandı. Adayların ortak şartları: 18 ile 40 yaşları arasında olması, sağlık probleminin bulunmaması, en az ilköğretim mezunu en çok ise lisans mezunu olması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması, öğrenimlerine uygun ilanlara başvuru yapması gerekmektedir.

MESLEK AÇIK İŞ SAYISI

Beden İşçisi (Genel) 9537

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 4421

Temizlik Görevlisi 2449

Satış Danışmanı / Uzmanı 2347

Makineci (Dikiş) 2213

Garson (Servis Elemanı) 2123

Güvenlik Görevlisi 1551

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1361

Reyon Görevlisi 843

Ön Muhasebeci 785

Konfeksiyon İşçisi 737

Kasiyer 730

Dokuma Konfeksiyon Makineci 712

Büro Memuru (Genel) 641

Diğer Aktörler Ve Sahne Yöneticileri 600

Bulaşıkçı (Stevard) 541

Aşçı 538

Müşteri Temsilcisi 513

Şoför-Yük Taşıma 479

Aşçı Yardımcısı 437

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 426

Servis Komisi 392

Elektrikçi (Genel) 376

Pazarlamacı 361

Paketleme işçisi 333

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 330

Cankurtaran 328

Kalite Kontrolcü 313

Beden İşçisi (Temizlik) 310

İmal İşçisi 309

Satış Temsilcisi / Plasiyer 309

Muhasebeci 281

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 271

Sekreter 271

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 270

Forklift Operatörü 269

CNC Torna Tezgahı Operatörü 259

Ütücü 256

Mutfak Görevlisi 254

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 241

Kurye 235

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 232

Market Elemanı 232

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 228

Ambar/Depo Görevlisi 213

Elektrik Teknisyeni 200

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 200

Makine Mühendisi 195

Depo Sevkiyat Sorumlusu 175

Motosikletli Kurye 174

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 173

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 172

Çaycı 165

CNC Freze Tezgahı Operatörü 160

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 160

Diğer Büro Memurları 156

Sevkiyat Görevlisi 153

Mekanik Bakım Onarımcısı 152

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 147

Kalite Kontrolcü-Tekstil 145

Proses İşçisi 142

Open End Makinesi Operatörü 141

İnşaat İşçisi 138

Bahçıvan 136

Mermer İşçisi 135

Teknik Servis Elemanı 134

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 133

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 132

Ayakkabı İmalatçısı 127

Elektronik Teknisyeni 127

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 126

Büro İşçisi 125

Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı 121

Muhasebe Meslek Elemanı 120

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi 109

Danışma Memuru 107

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 101

Şoför (Yolcu Taşıma) 100

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 98

Grafiker 98

Teknik Ressam 98

Elektrik Teknikeri 97

Tır-Çekici Şoförü 97

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 96

Mobilya Montajcısı 95

Metal Mamuller Montaj İşçisi 94

Okul Öncesi Öğretmeni 91

Oto Yıkama Elemanı 91

Kongre Ve Fuar Hostesi 90

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 86

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 86

Marangoz 84

Çamaşırcı (Genel) 83

Makine Teknikeri 83

Yazılım Destek Uzmanı 81

Tesviyeci 79

Boyacı-Metal 78

Düz Dikiş Makineci 77

Kasap 77

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 76

Gıda Mühendisi 76

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72

Makine Bakımcı 71

Depo İşçisi (Elleçleme) 69

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 68

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 67

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf 66

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen 65

Satış Destek Personeli 65

Alüminyum Doğramacı 64

Dış Ticaret Meslek Elemanı 64

Mobilya Döşeme İşçisi 64

Mobilyacı 64

Otomotiv Elektrikçisi 64

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 63

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 61

Çağrı Merkezi Elemanı 61

Bayan Kuaförü 60

İngilizce Öğretmeni 60

Kamyon Şoförü 60

Ramp Kontrol Memuru 60

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 59

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 57

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 57

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 57

Endüstri Mühendisi 57

İnşaat Boyacısı/Boyacı 57

İthalat-İhracat Sorumlusu 57

Son Ütücü 57

Ambalajcı (El İle) 55

Bisküvi İmalat İşçisi 55

NC/CNC Tezgah Operatörü 55

Terzi 55

Tuğla İmal İşçisi 55

İç Giyim Konfeksiyon Makineci 54

Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 53

Ahşap Mobilya İmalatçısı 52

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 52

Diğer Lastik İmalat İşçileri 51

Oda Görevlisi-Turizm 51

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 51

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 50

Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 50

Kadın Giysileri Dikim Elemanı( Düz Dar Etek- Kadın Pantolonu-Bluz- Elbise-Fantezi Elbise) 50

Metal Pres Makinesi Operatörü 50

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 50

Satın Alma Sorumlusu 50

Sınıf Öğretmeni 50

Kösele Kemer İmalatçısı 49

Örgü Makinası Operatörü 49

Kimya Mühendisi 48

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 48

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 48

Gıda Teknikeri 47

Tekne Montaj İşçisi 47

İŞKUR 60 bin personel memur alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler 2019?

E-Ticaret Meslek Elemanı 46

İlaç Üretim Operatörü 46

Kesimci (Konfeksiyon) 46

Eğitim Danışmanı 45

Kimyager 45

Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 44

Madenci (Genel) 44

Sigortacılık Meslek Elemanı 44

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 44

Barmen-Barmaid 43

İŞKUR 60 bin personel memur alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler 2019?

Beden İşçisi (İnşaat) 43

Sıvacı 43

Yazılım Mühendisi 43

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü) 42

Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel) 42

Kalite Kontrol Sorumlusu 42

Makastar-Tekstil 42

Ram Makinesi Operatörü (Tekstil) 42

Yazılım Geliştiricisi 42

Diğer Elektronik Montörleri 40

Elektrik Mühendisi 40

Hemşire 40

Şekerleme İmal İşçisi (Elle) 40

İŞKUR 60 bin personel memur alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler 2019?

Halkla İlişkiler Görevlisi 39

Makine Nakışçısı 39

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü 39

Bekçi 38

Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. 38

İstihsal Teknisyeni 38

Baskı Operatörü - Tekstil 37

Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 37

Bilgisayar Programcısı 37

Çorap Örme Makinesi Operatörü 37

Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı 37

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 37

Matbaa İşçisi 37

Otopark Görevlisi/Vale 37

Paketleme İşçisi (Gıda) 37

Plastik Mamuller Montaj İşçisi 37

Demir Doğramacı 36

Makine Montaj İşçisi 36

Pazarlama Sorumlusu 36

Sıhhi Tesisatçı 36

Tekstil Mühendisi 36

İşletme Elektrik Bakımcısı 35

Lojistik Elemanı 35

Mutfak Şefi 35

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı 35

Elektrik malzemesi montaj işçisi 34

Elektronik Montörü (Genel) 34

Makine Montajcısı 34

Manav 33

Plastik Enjeksiyon Sorumlusu 33

Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü 33

Vinç Operatörü 33

Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 32

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 32

Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim 32

İplik Temizleme İşçisi 32

Kalite Kontrolcü (Metal) 32

Kimya Teknikeri 32

Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi 32

Kumaş Paketleme İşçisi 32

Montajcı (Kurgucu) 32

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 32

Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 31

Grafik Tasarımcısı 31

Mağaza Sorumlusu/şefi 31

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 31

Bilgisayar Mühendisi 30

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 30

Ekmek Ustası 30

Elektrik-Elektronik Mühendisi 30

Endüstriyel Soğutma Sistemleri Montajcısı 30

İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C) 30

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı 30

Makine Teknolojisi Teknisyeni 30

Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme) 30

Dış Ticaret Uzmanı 29

Satış Görevlisi 29

Sigorta Acentesi Teknik Personeli 29

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 28

Metal Teknolojisi Teknisyeni 28

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 27

Çevre Mühendisi 27

Ekmek Dağıtım Elemanı 27

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 27

CNC Lazerle Kesme Operatörü 26

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 26

İnşaat Teknolojisi Teknikeri 26

İş Makineleri Operatörü 26

Kamyonet Şoförü 26

Metal Kaplamacı 26

Modelist-Hazır Giyim 26

Rezervasyon Elemanı 26

Robot Kaynak Operatörü 26

Web Tasarımcısı 26

Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) 26

Ziraat Mühendisi 26

Çocuk Gelişimcisi/ÇocukGelişim Uzmanı 25

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 25

Dökümcü 25

Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi 25

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı 25

Kalıpçı-Pres 25

Restoran Karşılama Hostesi 25

Vardiya Amiri (Genel) 25

Animatör-Eğlence Hizmetleri 24

CNC Plazma Kesim Operatörü 24

Kapalı Depo Görevlisi 24

Manikürcü-Pedikürcü 24

Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi 24

Otomotiv Montaj İşçisi 24

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü 24

Diğer Elektrik Teknisyenleri 23

Elektrostatik Boya Operatörü 23

Masör-Masöz 23

Pide Ustası 23

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) 23

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) NEDİR?

Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir. Türkiye İş Kurumundan (İşkur) önce İş ve İşçi Bulma kurumu faaliyet gösteriyordu. Ancak bu kurum 2000 yılında kapandığında İşkur kuruldu ve istihdam çalışmaları devam etti. İşkur bugüne kadar binlerce kişinin iş bulmasında binlerce iş yerinin de personel açığını kapatmasında yardımcı olmuştur. İşkur projeleriye, bilişim ağıyla işsiz insanların iş bulmasını sağlar. İşsiz olan kişilere eğitim vererek, meslek edinme kursları düzenleyerek donanımlı personeller haline getirir. Böylece işsizlerin iş bulmasında ve iş kurmasında pay sahibi olur.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa iş veren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu ayrımı yaptıktan sonra ekranda üyelik sözleşmesi çıkacak ve siz o üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra profil bilgilerinizi eksiksiz vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu profil bilgileri? Üyelik isminiz, üyelik şifreniz, soy isim bilgileri, eğitim bilgileri, iş bilgileri gibi bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz. Ayrıca profil fotoğrafı da profilinizi daha iyi gösterecektir. Üyelik bilgilerinizi doldurduktan sonra İŞKUR sistem üzerinden sizinle ilgilenmesi için bir danışman yönlendirecektir. Bu noktada iş veren veya iş arayan olarak bu danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda aramalara başlayabilirsiniz. Türkiye İş Kurumuna (İşkur) kayıt olmak isteyenlerin önünde iki farklı yol vardır. İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz. İşkur İl Müdürlüğüne gittiğinizde eğitim durumunuzu, işsiz olduğunuzu anlatarak kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Kayıt için gereken bilgileri İşkur Müdürlüğündeki görevliler sizden isteyecektir.