İŞKUR giriş ve iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir? Personel alacak kurumlar

İŞKUR iş ilanı başvuru işlemi ve başvuru şartları ile ilgili beklenen ilan açıklama geldi. Çok sayıda kurum çeşitli iş kollarında istihdam etmek üzere personel alımını İŞKUR aracılığıyla yapıyor. 2019 Şubat ve Mart ayı itibariyle iş arayanlar için İŞKUR'da milyonlarca kişi yayında olan iş ilanlarının yanı sıra, kamu memur alım ilanları da mevcut. Savunma Sanayi Başkanlığı, TEDAŞ, Evreşe Belediyesi, EPDK, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Isparta Senir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurumlar personel alımı yapacak. Memur olma hayali kuran yüzlerce kişi İŞKUR'daki bu ilanları yakından takip ettiği gibi başvuru işlemini ve şartlarını merak ediyor. Peki İŞKUR iş ilanı başvurusu nasıl yapılır? 2019 İŞKUR başvuru şartları nelerdir? Hepsi haberimizin detayında yer alıyor

İŞKUR’DA YAYINLANAN İLANDA ÇEŞİTLİ İLLERDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BİN 420 GARSON ARANIYOR

İŞKUR iş ilanları, iş arayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca vatandaşa iş kapısı olan İŞKUR, iş arayan ve işverenleri bir araya getiren bir sistem olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce vatandaşa iş imkânı sağlayan İŞKUR’da yayınlanan ilan ile bin 420 garson (servis elemanı) arandığı duyuruldu.

Manisa’dan Trabzon'a, İzmir’den İstanbul’a onlarca farklı kentte görev yapacak garsonlar aranıyor.

İstihdam seferberliğine en çok katkı sağlayan kuruluşların başında gelen İŞKUR, 2019 yılı istihdam hedefini 2 milyon olarak belirledi. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişinin iş bulmasını sağlayan kurumda, şu anda aktif olarak 49 bin kişi için iş fırsatı mevcut. İŞKUR'daki iş ilanları bununla da bitmiyor. İŞKUR üzerinden zaman zaman yurt dışı iş fırsatları da yayınlanıyor. 2 bin dolar maaşla başlayan yurt dışı iş fırsatlarının yanında memur olma hayali kuranlar da İŞKUR'daki kamu memur alım ilanlarını yakından takip ediyor.

İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR? İŞKUR KAMU MEMUR ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR üzerinden yayınlanan bu ilanlarda kurum bilgileri ve kurumların istediği başvuru şartları ilan detaylarında veriliyor. Genel olarak bu tip alımlarda ilgili alan ile ilgili bir okuldan mezun olma ve KPSS puan şartı bir arada aranıyor. Kurumlar bu şartların yanı sıra bazı özel şartlar da belirleyebiliyor. Ayrıca bu tip ilanlarda alınacak kişi sayısı ve mülakata çağrılacak aday sayısı da genel olarak ilan detaylarında yer alıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bu ilan ile ilgili kuruma 15 proje mühendisi, 19 proje asistanı olmak üzere toplam 34 personel alınacağı duyuruldu. İlgili ilanlar için bazı bölümlerden mezuniyet şartı aranırken, bununla birlikte KPSS ve YDS puan şartı da aranmakta. Savunma Sanayi Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanına son başvuru tarihi 15 Mart 2019.

TEDAŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

TEDAŞ'ın İŞKUR'da yayınlanan duyurusunda müfettiş yardımcılığı pozisyonu için sınav yapılacağı açıklandı. 200 kişinin yazılı sınava çağrılacağının duyurulduğu ilanda KPSS P-48 puan türünden en az 75 almış olma şartı aranıyor. En yüksek 35 yaş şartının da arandığı ilana son başvuru tarihi 15 Mart 2019 olarak belirlenmiş durumda.

EVREŞE BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI

Evreşe Belediyesi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve normal memur olmak üzere 3 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar için KPSS puan şartı arandığı açıklandı. İlan ile ilgili başvuruların 4 Mart 2019-8 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabileceği belirtildi.

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Bu ilan için 15 kişi alınacağı açıklanırken ilgili kadrolar; uzman yardımcısı (9)(genel), uzman yardımcısı (2)(bilişim), uzman yardımcısı (2)(hukuk), uzman yardımcısı (2)(istatistik) olarak duyuruldu. Açılcak sınava toplam 300 adayın çağrılacağı belirtilirken sınav başvurusu için aranacak şartlar ilanda belirtildi. Sınav başvurusunun 11 Mart 2019'da sona ereceği duyuruldu.

EPDK PERSONEL ALIM İLANI

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu 15 adet yönetim görevlisi, 9 adet mühendis olmak üzere toplam 24 personel alınacağı açıklandı. İlgili ilana son başvuru tarihi 4 Mart 2019 olarak belirlendi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çeşitli kadrolar için (İtfaiye, zabıta, şoför, memur, eğitmen, tekniker vs.) toplam 389 memur alımı yapacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda her bir pozisyon için farklı şartlar arandığı duyurulurken, son başvuru tarihi olarak 6 Mart 2019 belirlendi.

ISPARTA SENİR BELEDİYESİ MEMUR ALIM İLANI

Isparta'da bulunan Senir Belediyesi'ne itfaiye (1) ve zabıta (1) olmak üzere toplam 2 kişi alınacağı duyuruldu. Başvuruda KPSS puan şartı arandığı açıklanırken, son başvuru tarihi 19 Mart 2019 olarak açıklandı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 13 Mart 2019 olarak açıklanırken adaylarda aranacak şartlar da ilan detaylarında belirtildi.