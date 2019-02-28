Son Dakika: İŞKUR GSB 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları

2019 İŞKUR, Gençlik ve Spor Bakanlığı için alınacak 3 bin 243 personel alımı için binlerce vatan İŞKUR GSB sonuçlarını merakla beklemeye devam ediyor. Konuyla ilgili bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen listede kura çekimi ve yerleri 27 Şubat’ta duyuruldu. Adaylar aynı zamanda sözlü mülakata çağırılacak ve adaylar arasından açık pozisyonun 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. .Peki İŞKUR 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR personel alımı ile ilgili isim listesi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel mülakatı hangi tarihte? İşte detaylar...

İŞKUR, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderilen listede kura çekimi ve yerleri 27 Şubat’ta duyuruldu. İŞKUR aracılığıyla yapılacak personel alımına cankurtaran, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlar yer alıyor. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi ile belirlenecek. Peki kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.

İŞKUR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONRASI SÖZLÜ SINAV AŞAMASINA NE ZAMAN GEÇİLECEK?

İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı’na alınacak elemanlar için kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

BELLİ OLAN KONTENJANLAR ŞU ŞEKİLDE

Temizlik Görevlisi en az İlköğretim: 730 kişi alınacak

Cankurtaran - En az İlköğretim mezunu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak - 165 kişi alınacak

Mekaniker (Pedallı Araçlar) - En az İlköğretim mezunu: Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak - 16 kişi alınacak

Otobüs Kaptanı (Şoförü) - En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak 37 kişi alınacak

Aşçı Yardımcısı - En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 40 kişi alınacak

Aşçı- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 30 kişi alınacak

Elektrik Tesisatçısı (Bina) - En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak 73 kişi alınacak

Güvenlik Görevlisi- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 465 kişi alınacak

Havuz Suyu Operatörü- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak 33 kişi alınacak

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve

MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak 128 kişi alınacak

Garson (Servis Elemanı)- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 18 kişi alınacak

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 9 kişi alınacak

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 16 kişi alınacak

Makine Teknikeri- Ön Lisans Üniversitelerin Makine - Motor - Mekatronik Bölümlerinden birinden mezun olmak 31 kişi alınacak

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri- Ön Lisans Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 22 kişi alınacak

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzeriden yapılacak. İŞKUR sitesine giren vatandaşlar 11 Şubat Pazartesi günü ile 15 Şubat Cuma günü arasında işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvuru yapmak için haberimizdeki bağlantıya tıklamanız yeterli olacak.





GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?



1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.



2) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER



Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ



1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar;

• Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

• Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.



3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ



Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)





GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.



Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.



Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GERÇEĞE AYKIRI BEYAN



Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.