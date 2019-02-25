İŞKUR ilanları TYP kapsamında personel alımı 2019 ilanı! İŞKUR’a giriş nasıl yapılır? İşte başvuru işlemi ve şartları

2019 İŞKUR TYP iş ilanları başvuru şartları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Milyonlarca kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR TYP ile ilgili başvuru koşulları ve detaylarına haberimizde yer verdik. Bu yıl da yaklaşık 2 milyon kişiye iş imkanı sağlamayı hedefleyen Türkiye İş Kurumu tarafından bugün yayımlanan duyurularda farklı illerde istihdam etmek üzere geçici işçi alımları yapılacağına yer verildi. İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? 2019 İŞKUR TYP iş ilanları başvuru işlemi ve şartları nelerdir? İŞKUR hangi illerde alım yapacak? Sorularını araştırmaya başladı. İşte merak ettiğiniz soruların ayrıntılı cevapları bu haberimizde.

İŞKUR TYP İLANLARI İLE HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

TYP kapsamında yayımlanan ilanlarda alım sayıları ve alım yapan kurumlar şu şekilde; Esenler Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 274208 TYP numaralı ilanı ile 500, Kadıköy Sağlık Bakanlığı İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı Hastanesi 275220 TYP numaralı ilanı ile 20, Sarıyer Abdullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne 275216 TYP numarası ile 10, Esenler Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü 274308 TYP numaralı ilanı ile 150, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar Şehitkamil İl Müdürlüğü 274008 TYP numaralı ilanı ile 14, Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 275309 TYP numaralı ilanı ile 6, Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkanlığı 275219 numaralı ilanı ile 30, adet geçici işçi alımı yapıyor.

İŞKUR iş ilanları aracılığıyla 43 bin personel alımı yapıyor. İş yerlerinde ayrılmış ve işsiz olan milyonlarca vatandaş için büyük bir fırsat sunan İŞKUR, farklı pozisyonlarda binlerce personel alımı gerçekleştiriyor.

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

İŞKUR TYP'YE BAŞVURU YAPILAMAYACAK DURUMLAR NELER?

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR iş ilanları TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR iş ilanı başvuru şartları neler?

TYP ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir. Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Öte yandan adayların yukarıda verilen illerde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

TYP ilanlarına başvuru yapmak isteyen adayların; emekli-malul aylığı gibi aylıklardan almıyor olmaları, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olmaları, açıköğretim fakülteleri dışında herhangi bir eğitim kurumunda eğitim almıyor olmaları gerekmektedir. İŞKUR üzerinden yayımlanan typ ilanlarına başvurular yine İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adayların üye profillerinin olması gerekmektedir. Üye profili olmayan adayların başvuruları değerlendirme sürecine dahil edilemeyecektir.

TYP BAŞVURU ŞEKLİ

TYP ilanlarına başvuru yapmak için aşağıdaki yolları izleyin. 1. Aşağıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. https://esube.iskur.gov.tr/ 2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları takip edin ve TYP başvuru sayfasına gidin.

TYP kapsamında yayımlanan sınavsız işçi alımı için 680 kişilik kadro bulunmaktadır. bu ilanlara işçi alımı typ bölümü üzerinden ulaşılabilir. Açık iş ilanları typ sorgulama bölümünden, güncel typ ilanlarına erişebilirsiniz. Bahsi geçen typ ilanlarının numaraları ise aşağıdaki gibidir:

274208 Esenler Belediye Başkanlığı, 275220 Kadıköy Sağlık Bakanlığı İstanbul Erenköy Ruh Sağlığı Hastanesi, 275216 Sarıyer Abdullah Mermerci PMYO Müdürlüğü, 274308 Esenler Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 274008 Gaziantep Ailve Sosyal Politikalar Şehitkamil İl Müdürlüğü, 275309 Balıkesir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 275219 Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkanlığı şeklindedir.

İŞKUR TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.