İŞKUR iş ilanları personel alım ilanları ve şartları nedir? İŞKUR iş ilanları sorgulama nasıl yapılır?

‘İŞKUR iş ilanları nedir? İŞKUR personel alım ilanları nedir? İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR iş ilanları sorgulama nasıl yapılır?’ sorularına İŞKUR üzerinden iş arayan binlerce vatandaş tarafından yanıt aranıyor. İŞKUR sayesinde binlerce vatandaş iş sahibi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilir. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir. İşte detaylar…

İŞKUR'DA EN ÇOK ALIM YAPAN KADROLAR

Aktif işçi arayan mesleklerin listesini https://esube.iskur.gov.tr/istihdam/AcikIsMeslek.aspx bağlantısından görebilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI SORGULAMA

İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz. İŞKUR sadece bir ile hizmet vermediği için iş arama işleminizi hızlıca yapabilmeniz için açılan sayfada çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan tarihi, işyeri ünvanı, meslek, öğrenim durumu, işyeri türü ve anahtar kelime yazmanız istenir.

Kendinize uygun şartlarla sayfayı doldurduktan sonra sağ alt kısımda bulunan 'ara' butonuna basmalısınız. Sayfanın alt kısmında iş ilanları listelenir bu listede iş ilanı başlığı, kaç pozisyonun açık olduğu, iş adresi ve hangi tarihte ilanın yayına verildiği yazar. İlginizi çeken ilana tıklayarak daha kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz. Genellikle bu sayfada işyerinin telefon adres gibi detaylı bilgilerinin yanı sıra iş için önerilen ücret, başvuru sayısı, çalışma şekli, işveren statüsü ve sayfanın görüntülenme sayısı yazar. Eğer şartlar size uygunsa sayfanın alt kısmında bulunan 'Başvur' kısmına tıklayarak iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!

1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir.

2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.

İŞKUR AÇIK POZİSYONLAR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlanlara başvuru yapabilmek için aranan özellikler ise şöyle;

Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-21 yaş aralığında olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

En az ilköğretim mezuniyet belgesi sahibi olmak.

Temel seviyede, bilgisayar programlarını kullanabilmek. Kamera sistemlerine hâkim olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak,

Esnek çalışma saatlerine uyabilmek.

Vardiyalı çalışabilmek.

Askerlikle ilişiği bulunmamak

İletişim becerilerine sahip olmak olarak belirlenmiş.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sicil kaydı bulunmamak.

Sürücü belgesi bulunmak

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

Tarihçe

II. Dünya Savaşını müteakip dönemde sosyal devlet prensibinin dünyada revaç bulması dolayısıyla Türkiye'de de bir kamu istihdam kurumu kurulması gündeme gelmiş ve 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı kanun ile "İş ve İşçi Bulma Kurumu" adı ile bir kurum kurulmuştur. Bölge Müdürlükleri şeklinde tesis olunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, iş arayanları ve işverenleri bir araya getirmek şeklinde özetlenebilecek olan temel istihdam hizmeti yanında özellikle 1960'lardan itibaren yoğun olarak yurt dışına işçi gönderilmesi ile ilgili görev ifa etmiştir.

Uluslararası ILO sözleşmeler gereği tamamen lağvedilmeyen ancak oldukça küçülen kurum, Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişen 3. kuşak insan hakları anlayışının hükûmetler üzerindeki oluşturduğu etki ile reformlardan payını almıştır. 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı yeni İş Kanunu yanında İş ve İşçi Bulma Kurumu da 4904 sayılı kanun ile Türkiye İş Kurumu'na dönüştürülmüştür. Bu doğrultuda özellikle 2000'lerden itibaren bir sosyal politika aracı olarak çıkan işsizlik sigortası kavramının uygulamaya 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bir İşsizlik Sigortası Fonu kurularak görevin İŞKUR'a verilmesi üzerine kurumun kayıtlı iş arayan ve işveren veri tabanları çok büyümüştür.