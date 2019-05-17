İŞKUR İstanbul, Ankara, İzmir iş ilanları neler? İŞKUR 20 bin kamu personel alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR İstanbul, Ankara, İzmir iş ilanları neler? İŞKUR 20 bin kamun personel alımı başvuru şartları neler? Sorularına vatandaşlar yanıt aramaya devam ediyor. Alınacak 20 bin personel adayının 20 Mayıs 2019’a kadar başvuru bulunmaları gerekiyor. İŞKUR 2019 yılı için en az ilkokul mevzunu personel alımı yapacak. 8 ayrı kamu kurumuna 20 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR başvuru şartları nelerdir? İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan iş ilanlarında ilkokul, lise, önlisans, lisans düzeylerinden çok sayıda personel alımı devam ediyor. Adayların gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. İş arayanların İŞKUR’a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. İşte, İŞKUR başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizde…

1. ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ :

2 Aşçı,

İş İlan No

İş İlan No ( 00004981676)

3 Aşçı Yardımcısı,

İş İlan No (00004981686)

19 Temizlik Görevlisi,

İş İlan No ( 00004981796)

1 Cankurtaran,

İş İlan No ( 00004981710 )

2. YOZGAT İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ:

TMY kapsamında 2 Beden İşçisi (Genel)

İş İlan No (00004980219)

3. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI:

Normal Statüde 1 Elektrikçi (Genel)

İş İlan No (00004980332)

4. AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI:

Eski Hükümlü ve TMY kapsamında 1 Orman Endüstri Mühendisi

İş İlan No (00004980815)

5. BEYLER SULAMASI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI:

Lise mezunu 1 Çiftçi (Tarla Ürünleri) (Zirai Sulamacı)

İş İlan No (00004980725)

6. EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI:

Normal Statüde 1 Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı

İş İlan No (00004982155)

7. MANİSA ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRLÜĞÜ:

1 Temizlik Görevlisi (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi.

İş İlan No (00004982181)

8. ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KAMU GRUBU):

2 Şoför-Yük Taşıma

İş İlan No (00004982464)

Başvuru Şartları Neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az ilköğretim mezunu olmak kaydı ile Lise, Önlisans veya Lisans mezunu olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya engelli aylığı almıyor olmak,

- Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

- Herhangi bir terör örgütü üyesi olmamak,

- Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile bağlantısı bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

- Özel olarak ise adaylardan alım yapılacak pozisyona göre gerekli belgelere sahip olmak.

Başvurular

Başvurular 20 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecektir.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

İŞKUR'A KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ÜCRET GARANTİ FONU

İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato ilan etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur'a başvurarak almaları mümkündür.

İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan özel sektör ve kamu iş ilanlarının yanı sıra, yürütülen iş başı eğitim programıyla da istihdama katkı sağlanmaktadır. Mevcutta bahsedilen 62 bin kişilik bu açık iş ilanları arasında, meslek öğrenme imkanı sunan iş başı eğitim programları da yer alıyor. Başvurmak için İŞKUR iş ve meslek danışmanlarına müracaat edebilirsiniz. Binlerce farklı meslek ve iş kolundan ilanlara başvuru yapmak ya da ön bilgi sahibi olmak için resmi İŞKUR web adresini ziyaret edebilirsiniz...

En az asgari ücret verilerek personel istihdamı sağlanıyor. İş yerlerinin ve iş kalitesine göre maaşlar artış gösteriyor. Bu kapsamda başvuru yapmadan önce mutlaka detayları; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)" web adresi "açık iş ilanları" ekranı aracılığıyla incelemek zorunlu.

EN FAZLA ALIM İLANINA SAHİP 5 İŞÇİ KADROSU

Yaz aylarının yaklaşmasının ardından özellikle özel sektör firmalarının personel alım ilanlarında artış gözlemleniyor. Turizm bölgelerinde sezonun açılmaya hazırlandığı şu günlerde çok sayıda özel sektör firması toplu alım ilanları yayımlıyor.

Bu kapsamda yayımlanan yeni alım ilanları sonucu oluşan ve en fazla alım ilanın sahip olan meslek gruplarının kadro detayları şu şekilde.

Kadro-Kontenjan Bilgileri

* Beden İşçisi (Genel) yayımlanan ilan sayısı; 9518

* Temizlik Görevlisi yayımlanan ilan sayısı; 2111,

* Turizm Ve Otelcilik Elemanı yayımlanan ilan sayısı; 4410,

* Makineci (Dikiş) yayımlanan ilan sayısı; 2699,

* Satış Danışmanı / Uzmanı yayımlanan ilan sayısı; 2632