Türkiye İş Kurumu, 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Alım şartları arasında 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı yer alıyor. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları ne zaman? İşte E-Devlet İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR personel alımı başvuruları 25 Mayıs 2022 tarihinde başladı. Adaylar 03.06.2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.

İŞKUR personel alımı için başvurular e-Devlet üzerinden "Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacak. İşte İŞKUR başvuru ekranı...

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI (E-DEVLET)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alınacak.



İŞKUR PERSENEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

I. GENEL ŞARTLAR



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

II. Özel Şartlar ve Açıklamalar

A) KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ



1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

5. Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm'den, Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun ise 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

6. Gece ve gündüz iç-dış mekânda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.

B) DESTEK PERSONELİ



AŞÇI:



1. Lise ve dengi okulların aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak.

2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. En az 3 yıl deneyime sahip olmak. (Bu deneyimi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümünün Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ:



1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS(B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.