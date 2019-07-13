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İŞKUR öğretmen başvurusu ne zaman yapılacak? İŞKUR okul öncesi öğretmenliği başvuru şartları neler?

KPSS şartsız sınavsız İŞKUR’dan 2019 yılı için öğretmen alımı yapılacak. 19 farklı branştan yapılacak binlerce öğretmen alımı için son dakika duyuruları gelmeye devam ediyor. İŞKUR’un yayınladığı bu ilana büyük talep gösteren öğretmen adayları, ‘İŞKUR okul öncesi öğretmenliği başvuru şartları neler? İŞKUR öğretmen başvurusu ne zaman yapılacak? İŞKUR hangi branşlarda öğretmen alımı yapacak?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Kamu kurumlarına atanarak kendi mesleğini yapmak isteyen öğretmenler İŞKUR tarafından yayınlanan özel eğitim kurumlarının iş ilanlarına bakıyor. İŞKUR, birçok meslek gurubunda bulunan işsizlerin istihdamına çözüm olurken, yayınladığı öğretmen alım ilanları kapsamında birçok atanamayan öğretmen adaylarına umut oldu. İşte haberimizin detayları…

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‘İŞKUR okul öncesi öğretmenliği başvuru şartları neler? İŞKUR öğretmen başvurusu ne zaman yapılacak? İŞKUR hangi branşlarda öğretmen alımı yapacak?’ sorularına kamuda çalışmak isteyen binlerce öğretmen adayı tarafından yanıt aranıyor. KPSS şartsız sınavsız İŞKUR’dan 2019 yılı için öğretmen alımı yapılacak. 19 farklı branştan yapılacak binlerce öğretmen alımı daha iyi şartlarda çalışmak isteyen binlerce vatandaşa umut oldu. İŞKUR üzerinde başvurusu devam eden öğretmen alım ilanlarına göre; Bilgisayar, Biyoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik, Elektronik, Felsefe, Fen Bilgisi, Fizik, Matematik, İngilizce, Kimya, Okul Öncesi, Sınıf, Okul Öncesi, Resim-iş, Türkçe, Tarih, Zihinsel engelliler ve diğer branşlardan olmak üzere toplamda 19 farklı branştan alımlar yapılacaktır. İşte başvuru için istenen şartları…

 

İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

İŞKUR ÖĞRETMEN BAŞVUURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR, birçok meslek gurubunda bulunan işsizlerin istihdamına çözüm olurken, yayınladığı öğretmen alım ilanları kapsamında birçok atanamayan öğretmen adaylarına iş olanağı sağlıyor. Bu bağlamda Türkiye’nin tek iş bulma resmi kurumu olan İŞKUR, 19 farklı branştan öğretmen alımı yapıyor.

İŞKUR tarafından yayınlanmış ve 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde başvuruları devam eden öğretmen alımlarına yönelik iş ilanları bulunmaktadır. Başvuruları devam eden branş öğretmenliği alımları arasında Bilgisayar, Biyoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektrik, Elektronik, Felsefe, Fen Bilgisi, Fizik, Matematik, (kamupersoneli.net) İngilizce, Kimya, Okul Öncesi, Sınıf, Okul Öncesi, Resim-iş, Türkçe, Tarih ve Zihinsel engelliler öğretmeni alım ilanları bulunmaktadır. Özel başvuru şartları, yayınlanan her bir iş ilanında farklılık göstermektedir. İlgili öğretmen alım ilanına başvuru sayfasına ulaşarak kayıt yaptırmak için belirtilen yeri tıklamanız yeterlidir.

İŞKUR ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmen alımı başvuruları başlamış olup, genel başvuru şartları arasında adaylardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış olması istenmektedir.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış

En az 2 yıl özel öğretim kurumları deneyimi ve tecrübesi bulunan

İletişim gücü yüksek,

Eğitim teknolojilerini kullanabilen,

Hayat boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş

Öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın

Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için)

Hizmet kalitesini yükseltip, Kurumun misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilen

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

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