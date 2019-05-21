‘İŞKUR okul öncesi öğretmenliği alımı 2019 şartları nedir? Okul öncesi öğretmen alımı ne zaman yapılacak?’ internette trend oldu. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) sınav şartı aramadan ve KPSS şartı olmadan öğretmen alımı yapacağını duyurmasının ardından vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, İŞKUR okul öncesi öğretmen adayı olabilmek için nasıl başvurulur? Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan okul öncesi öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, https://esube.iskur.gov.tr sitesi üzerinden yapılacak. Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Her ilanın kendine özel başvuru şartları yer almaktadır. Bunların bazıları deneyim şartı ararken bazıları ise deneyim şartı aramamaktadır. İşte İŞKUR okul öncesi öğretmenliği ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin ayrıntılarında…

İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Her ilanın kendine özel başvuru şartları yer almaktadır. Bunların bazıları deneyim şartı ararken bazıları ise deneyim şartı aramamaktadır.

İşte detaylar:

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartsız,

- Mesleğini severek yapan,

- Önlisans ve lisans mezunu olmak,

- Müfredata uygun planlı çalışan,

- Güleryüzlü ,Sabırlı, İletişim gücü yüksek,

- Okul kurallarına uyan,

- Sorumluluklarının bilincinde olan,

- Kendini geliştiren,

- Kariyerine önem veren,

- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,

- Dış görünüşüne önem veren,

- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,

- Veli iletişiminde kuvvetli,

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

İŞKUR'A KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ÜCRET GARANTİ FONU

İşverenin iflas etmesi, borç ödemekten aciz vesikası alması, konkordato ilan etmesi vs. durumlarında işçiler alamadıkları son 3 aylık maaşlarını İşkur'a başvurarak almaları mümkündür.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan okul öncesi öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2067 tıklayarak kendilerine uygun olan şehrin ilanlarına tıklayıp özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru yapabilir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİN TANIMI NEDİR?

İlköğretim çağından küçük olan çocukların; duygusal, sosyal ve zeka yönünden gelişmesine katkı sağlayan okul öncesi öğretmenlerinin başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Eğitim sürecini planlamak,

Ortamı eğitim ve öğretime uygun hale getirmek,

Çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun materyaller kullanmak,

Çocuklara özbakım gibi temel eğitimleri vermek,

Çocukların birbirleriyle iletişimini takip etmek,

Çocukları araştırmaya ve keşfetmeye yönlendirmek,

Çocukların gelişimlerini ve davranışlarını takip edip, gerektiğinde velilere bildirmek,

Velilerden çocukların ev yaşamıyla ilgili bilgi almak,

Dünya genelinde uygulanan farklı metodları takip etmek.