İŞKUR TYP 2019 başvuru ne zaman? TYP iş ilanları başvuru sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları ve ekranı yoğun ilgi görüyor. TYP iş ilanları başvuru şartları nedir? Vatandaşlar resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. İşsizliğin fazla olduğu yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. İŞKUR’un Toplum Yararına Programı (TYP) tarafından yeni bir ilan açıklandı. Buna göre, TYP kapsamında farklı illerde istihdam edilmek üzere Çevre Temizliği, Ağaçlandırma, Kamusal Altyapının Yenilenmesi, Park Düzenlemeleri, MEB Bakım Onarım ve Temizlik alanlarında binlerce personel alımı yapılacak. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak. Peki başvuru sonuçları nereden öğreniliyor? İŞKUR TYP başvurusu sonuçları, kurumların başvuru dönemlerine göre farklı tarihlerde açıklanabiliyor.

İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP başvurusu sonuçları, kurumların başvuru dönemlerine göre farklı tarihlerde açıklanabiliyor. İşkur'un E-Devlet sayfası üzerinden sorgulanabilecek olan İŞKUR TYP başvuru sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından kolayca öğrenilebilecek

Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucunda alınacak 70 bin kişi, 6 ay boyunca kamuda çeşitli kurumlarda istihdam edilecek. Bu kişilerin ücret ve sigortalarını, 6 ay devlet karşılayacak. Çalışanlara ayrıca asgari geçim indirimi de (en az 153 lira) uygulanacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ihtiyaç listesi, Bakanlık onayından geçerek 81 ilin il müdürlüklerine gönderildi.

TYP ALIMLARI HANGİ İLLERDE?

İŞKUR’un TYP kapsamında yayımladığı ilanlara göre, istihdam edilecek adayların aşağıdaki şehirlerden birinde ikamet etmeleri gerekmektedir. İşte o iller:

- Bolu

- Batman

- Artvin

- Trabzon

- Kütahya

- Samsun

- Kahramanmaraş

- Osmaniye

- Sakarya

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin fazla olduğu yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kurumlarda çalışmak isteyenler, İŞKUR üzerinden açılan ilanlara ‘iskur.gov.tr’ adresinden başvuracak. Başvuru için adayın İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor. Aday 18 yaşını tamamlamış olmalı. malul, dul ve yetim aylığı almamalı. Ayrıca açık öğretim harici öğrenci olmaması, görevine başlayacağı tarih itibarıyla da herhangi bir sosyal yardım almıyor olması şartı aranacak.

TYP MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR’un TYP programında istihdam edilen personeline aylık, asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.Bunun yanında vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri vardır.

TYP SÜRESİ NE KADAR?

Toplum yararına Program (TYP) uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.

Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.

Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

NEREDE ÇALIŞACAKLAR?

TYP kapsamında Üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakamlık, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri işçi alımları yapacak. İşçiler çevre temizliği, altyapı yenilenmesi, park düzenlemeleri, ağaçlandırma, restorasyon, tarihî ve kültürel mirasın korunması gibi işlerde çalışacak.