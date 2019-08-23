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İŞKUR TYP katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı yapılıyor. İŞKUR TYP katılım şartları ve başvuruları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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İŞKUR iş ilanları her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarını güncel olarak takip ediyorlar. İŞKUR TYP katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı da büyük bir merak konusu.  Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 
İŞKUR TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR? 
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 
18 yaşını tamamlamış olmak,
 
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
 
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
 

 
 
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 

TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL İŞKUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
 
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
 
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
 
Asgari ücret (2.020,90 TL)
 
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
 
 

 
 
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
 
Çevre temizliği
 
Kamusal altyapının yenilenmesi
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
 
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
 
Ağaçlandırma
 
Park düzenlemeleri
 
Vadi ve dere ıslahı
 
Erozyon engelleme çalışmaları
 

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