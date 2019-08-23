İŞKUR iş ilanları her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor. İş arayan vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarını güncel olarak takip ediyorlar. İŞKUR TYP katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı da büyük bir merak konusu. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla okullara mezuniyet şartı olmadan personel alımı gerçekleştiriliyor. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında personel alımı ilanları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

İŞKUR TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları