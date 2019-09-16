İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? TYP alımları başladı mı? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte TYP alımları ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamaların ardından ise vatandaşlar İŞKUR TYP personel alımları hakkında internet araştırmaları yapmaya başladılar. İlanlara başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekiyor. İŞKUR TYP personel alım ilanları Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak ve program kapsamında istihdam edilen kişiler okullarda çalışacaklar. İŞKUR TYP personel alımlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR TYP personel alımının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. İŞKUR TYP alımı hakkında açıklamalara haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

TYP ALIMLARI BAŞLADI MI?

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Gönül Demirsu, toplum yararına çalışma programıyla ilgili kurumda Türkiye genelinde TYP kapsamında okullara personel alımı yapılacağını bildirdi. Zonguldak ili için ise; bu yıl okullarda görevlendirilmek üzere 400 hizmetli ve 230 güvenlik görevlisinin alınacağını açıkladı.

Kayıtların ne zaman başlayacağı konusunda duyurunun daha sonra yapılacağını belirten Demirsu, "Bugün itibariyle sistemimize toplum yararına programdan bir ödenek düştü, okullarda sadece çalıştırılmak üzere 400 temizlik personeli 230 da güvenlik görevlisi alınacak. Daha önce net 3 asgari ücretin aynı haneye girmesi halinde bu da ortalama 5 bin liraya tekabül ediyordu. Bunlar toplum yararına programlar (TYP) faydalanamıyordu. Bu biraz daha mağdurlarının daha fazla faydalanması açısından aşağıya çekildi. Şu anda aynı hane içerisinde 1.5 asgari ücretin üzerinde ödeme girerse bu kişiler toplum yararına programlar faydalanamayacak. Bunları biz zaten zaman zaman kapılara da asacağız ve duyuracağız." dedi.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.