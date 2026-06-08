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Ekonomi

İŞKUR'dan 5 ayda dev istihdam: 590 bin kişi işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-mayıs 2026 döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
İŞKUR'dan 5 ayda dev istihdam: 590 bin kişi işe yerleşti
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Bakan Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında, insanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarını sürdürdüklerini belirterek, İŞKUR'a ait şu verileri paylaştı:

"Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımları atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."

  • İşe Yerleştirme
  • İŞKUR
  • Vedat Işıkhan

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