İŞKUR’dan annelere günlük 80 lira harçlık! İŞKUR 80 lira anne harçlık başvurusu için gerekli belgeler neler?

‘İŞKUR “İşte Anne Projesi” başvuru şartları nelerdir? İŞKUR 80 lira anne harçlık başvurusu için gerekli belgeler neler?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Bir ilke daha imza atan İŞKUR annelere toplamda aylık 2 bin 400 TL verecek. Anneler günlük 80 TL harçlık almış olacak. Bu projeden yararlanmak isteyen annelerin 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir. Bunun yanında, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüpleri’ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacaktır. Ayrıca, “Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan kursiyer/katılımcıların ilgili mevzuat kapsamında talep edilen belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir. İşte annelere verilen günlük 80 lira harçlığın detayları…

400 TL ÇOCUK BAKIM PARASI VERİLECEK

Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Örneğin, imalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne, 2019 yılında 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere toplam 2 bin 420 lira alabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten yararlanmak için Yönetmeliğin 32’nci maddesinde belirtilen mesleki eğitim kurslarına katılma şartlarına ve 52’nci maddesinde belirtilen işbaşı eğitim programlarına katılma şartlarına kurs/program süresince haiz olunması gerekmekte olup ayrıca projeden yararlanacak kadınların kurs ve programlara katılmadan önce iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanması gerekmektedir.

İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten, sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın (Bakanlık) kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan diğer kadınlar da yararlanabilecektir. Projeden yalnızca 0-15 yaş arasında (15 yaş dâhil) çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek olup çocuğun proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması projeden yararlanmaya engel olmayacaktır. Kadınların evlatlık edindiği çocukları için de destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır.

“Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyanlara ayrıca Bakım Desteği de ödenebilecektir. İşte anne desteğine başvurmak için gerekli şartlar...

- 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabiliyor.

- İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak.

- Desteğe başvurulduğundan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

- Desteğe başvurulduğu tarihten önceki son 1 ayda emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

Kurs ve Programların Düzenlenmesi

Proje en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları (MEGİP dâhil) ile işbaşı eğitim programlarında uygulanacaktır. Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulüpleri’nin bulunduğu İl müdürlüklerinde yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmak üzere İş Kulübüne yönlendirilmesi ve Kulüp çalışmalarından faydalanması sağlanacaktır. Yönlendirme ve yararlandırma aşamasında İşte Anne Birimleri ve İş Kulüpleri koordineli bir biçimde çalışacaktır. İş Kulübü bulunmayan illerde ise kadınların öncelikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanması sağlanacaktır.

Projeden yararlanacak kadınlar; İş Kulübü bulunan illerde Kulüp çalışmalarından faydalanması, İş Kulübü bulunmayan diğer illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlandırılmasının ardından durumlarına uygun en az yüzde elli istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecektir.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarını gösterir belgeyi İl Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir.

Ayrıca, “Sanayi Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarına ve İmalat Sektöründeki Mesleklerde Düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına Katılan Kadınlara Çocuk Bakım Desteği Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” kapsamında düzenlenen kurs veya programlara katılanlardan çocuk bakım desteğinden yararlanma şartlarını taşıyan kursiyer/katılımcıların ilgili mevzuat kapsamında talep edilen belgeleri de ibraz etmesi gerekmektedir.

İdari ve Maddi Yaptırımlar

İl Müdürlüğü İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destek kapsamında kursiyer/katılımcı taahhütnamesinde belirtilen hususlara uyulmaması, gerçeğe aykırı beyanda bulunulmasının tespiti nedenleri ile kursiyerin/katılımcının kurs/programla ilişiğini keserek durumu aynı gün içinde yazılı olarak kursiyere bildirir. Yapılan ödemeler tespit tarihinden itibaren yasal faizi ile kursiyer/katılımcıdan tahsil edilir ve kursiyer/katılımcı Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Genelgesi ile belirlenen süreler boyunca kurs veya programlardan yararlanamaz. Aykırılığın genel zamanaşımı süresi içinde teftiş veya inceleme yoluyla ya da yargı kararı ile tespiti halinde de ilgili yaptırımlar uygulanır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Bu imkandan yararlanabilmek için annelerin, sanayi sektöründeki mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki işbaşı eğitim programlarına katılmaları gerekiyor. Başvuru için çocuklara ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturası ve istenilen belgelerle birlikte kurs programı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek.

TOPLAMDA 6 AY SÜRÜYOR

İşsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamayı amaçlayan işbaşı eğitim programları, çalışanların işgücü piyasasında kendilerini tanıtmaları açısından da önemli bir fırsat sağlıyor. İşbaşı eğitim programı, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay kadar uygulanıyor.