İŞKUR'dan dünyaya iş gücü: 13 bin kişi yurt dışında işe girdi

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücüne kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Geçen yıl 1 milyon 464 bin 690'ı özel sektörde olmak üzere toplam 1 milyon 478 bin 405 kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına da katkı sağlıyor.

İŞKUR, bu kapsamda 2025'te 169'u kadın 13 bin 339 kişinin çeşitli ülkelerde istihdamını gerçekleştirdi.

- 2 MİLYON 435 BİN AÇIK İŞ İÇİN TALEPTE BULUNULDU

Kurum, geçen yıl 2 milyon 401 bin 766'sı özel sektör, 33 bin 434'ü kamudan olmak üzere toplam 2 milyon 435 bin 200 açık iş talebi aldı.

Açık iş talebi 2024'e göre 2025'te yüzde 5,1 düzeyinde geriledi.

İŞKUR'un izniyle özel istihdam büroları da yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetlerde bulunabiliyor.

Kurumun izniyle faaliyet gösteren 829 özel istihdam bürosunca ise 2025'te yurt içi ve dışında toplam 47 bin 859 kişi işe yerleştirildi.