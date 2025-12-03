İŞKUR'dan engelsiz gelecek: İş koçlarıyla milyonlarca kişiye ulaşıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İŞKUR aracılığıyla engellilere yönelik yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

"İŞKUR aracılığıyla son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık." ifadesini kullanan Işıkhan, engelsiz iş koçlarıyla 2018'den bugüne 1,2 milyona yakın engelli vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

İşgücü Uyum Programı (İUP) sayesinde engelli vatandaşların çalışma hayatına uyumunu artırdıklarını ve 10 bin kontenjan ayırdıklarını aktaran Işıkhan, hizmetlere daha kolay erişilebilmesi için Engelsiz İŞKUR Platformu'nu hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"2015'ten bugüne Mesleki Eğitim Kursu Projeleri, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, Destek Teknolojileri Projeleri, Korumalı İşyeri Projeleri, Destekli İstihdam Projeleri ve İşe ve İşyerine Uyum Projeleri kapsamında 4 bin 824 projeye 744 milyon 856 bin lira destek sağladık. Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü engeller, birlikte çalışarak, üreterek aşılır."

- ENGELLİ İSTİHDAMI 2025'TE 156 BİN 673'E YÜKSELDİ

Işıkhan'ın paylaşımındaki videoda ise "Her engelli bireyin potansiyelini gerçeğe dönüştürdüğü erişilebilir bir Türkiye için çalışıyoruz." vurgusu yapılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Son 10 yılda toplam 236 bin 721 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 2015'te 95 bin 66 kişi olan engelli istihdamını 2025'te 156 bin 673'e yükselttik. 2025 itibarıyla engelli kontenjan doluluk oranı, kamuda yüzde 88'e, özel sektörde yüzde 85'e ulaştı. Engelli iş koçları aracılığıyla 2018'den 2025'e kadar 1 milyon 174 bin engelli vatandaşımızla 2 milyon 284 bin 625 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz İş Kulübümüzle 14 bin 850 engelli vatandaşımızı motive ettik, iş bulmalarına destek olduk.

Kurs ve programlarımızla 2015'ten bugüne 47 bin 38 engelli vatandaşımızı iş gücü piyasasına kazandırdık. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımız için 2025 yılında engelli hibe desteğini 580 bin Türk lirasına yükselttik. Engelli hibe desteğiyle 2015'ten günümüze 4 bin 91 engelli vatandaşımızı kendi işinin sahibi yaptık. 2015 yılından bugüne kadar engellilere yönelik 608 mesleki eğitim ve rehabilitasyon projesini destekledik. Bugüne kadar 20 korumalı iş yeri projesini destekledik. 2025'te ilk kez Destekli İstihdam Projelerine başvuru açarak 8 projeye kaynak tahsis ettik. Engelleri kaldıran, fırsatları çoğaltan bir geleceği birlikte inşa ediyoruz."