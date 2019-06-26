‘İŞKUR’dan günlük 85 TL’ye personel alımı başvuru şartları neler? Günlük 85 TL’ye personel alımı hangi illerde yapılacak? İŞKUR’dan günlük 85 TL’ye personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Türkiye İş Kurumu, Türk milli istihdam projesine katkıda bulunmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik sosyal çalışma programları ile personel istihdamları için başvuruların önümüzdeki dönemde alınması bekleniyor. İŞKUR üzerinden açıklanan personel alım ilanlarına göre pek çok sektör ve il içerisinde birçok iş pozisyonda personel alımı gerçekleştireceği açıklandı. İŞKUR'un eğitim programları personel ilanlarıyla birlikte günlük olarak 77-85 Tl arası ücret maaş verilecek. Kadroların bünyesinde alınacak olan personellerin yapılacak olan alımlarda belirlenen başvuru şartlarını kapsıyor olmaları aksi taktirde yapılacak başvurularının geçersiz sayılacağı belirtilmektedir. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte haberimizin detayları…

KATILIMCILARA ÖDENECEK MAAŞ VE DİĞER DESTEKLER NELERDİR?

İşbaşı ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımında, istihdam edilecek personellere yapılacak ödemeler ve destekler şu şekilde;

Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenecektir.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

İLANLAR

Yayımlanan ilanlar şu şekilde;

İŞBAŞI EĞİTİM KURSLARI

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR 'da yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir: İşte aranan genel şartları:

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olmak ve işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi akrabası olmamak,

Başvuru yapacak adayların emekli olmaması,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

BAŞVURU ADRESİ

İlan detaylarına https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx adresi üzerinden erişebilirsiniz.