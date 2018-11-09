İŞKUR-KOSGEB desteğiyle 1612 girişimci iş kurdu

İŞKUR'a kayıtlı kişilerin işlerini kurması ve geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen "Girişimcilik Eğitim Programı" kapsamında 2013-2017 yılları arasında kent genelinde bin 757 kurs düzenlendi.

Söz konusu kurslardan bu süreçte 45 bin 447 kişi faydalanırken, aynı dönemde eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 2 bine yakın girişimci de kendi işinin patronu oldu.

İşsizlikle mücadele kapsamında, işveren ile iş arayan bireyleri buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, bir yandan eğitim programlarıyla kişileri iş sahibi yaparken, bir yandan da aktif iş gücü hizmetlerini etkin bir biçimde kullanıyor. Bu çerçevede her yıl 81 ilde düzenli şekilde gerçekleştirilen programlar kapsamında, katılımcılara temel seviye girişimcilik eğitimi veriliyor.

Sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan eğitim sonunda verilen "Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi" ile katılımcılar, KOSGEB'in yeni girişimci desteğine başvuru yapabiliyor.

Bu sayede, işini kurmak isteyip o güne kadar fırsat bulamamış girişimcilere, iş yeri sahibi olma imkanı sunuluyor.

- "Programla girişimcilere yeni fırsatlar sunuluyor"

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, programa ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimcilik eğitim programlarının, istihdamın korunması ve yaygınlaştırılması ve işsizliğin azaltılması hedefleri çerçevesinde, yeni ekonomik değerlerin oluşturulması ve iş yeri sayısının artırılması amacıyla düzenlendiği ifade etti.

Yelmen, eğitimlerin KOSGEB ile İŞKUR arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde düzenlendiğini hatırlatarak şu bilgileri verdi:

"Bu eğitim, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf ve özel eğitim kurumlarınca verilmektedir. Programın süresi 40 saattir. Eğitimler, 18 yaşını tamamlamış, kurumumuza kayıtlı kişilere verilmektedir. Bu programa, işsizler, emekliler, çalışanlar, memurlar, herkes katılabilmektedir. Programın sonunda KOSGEB sertifikası verilmektedir. KOSGEB'in hibe kredilerine başvurulabilmektedir. Katılımcılara kurumumuz tarafından günlük 20 lira cep harçlığı ödenmektedir. Yine program süresince genel sağlık sigortası primleri de kurumumuz tarafından karşılanmaktadır."

Program kapsamındaki eğitimlerde katılımcılara girişimcilikle alakalı eğitimler verildiğini belirten Yelmen, eğitimlerin, bir işletmenin kuruluşundan, naslı idame ettirilmesi gerektiğine kadar destekleyici ve danışmanlık mahiyetinde olduğunu söyledi.

Yunus Yelmen, programın yıl boyunca devam ettiğini aktararak, "2017-2018 yılları içerisinde İstanbul'da toplam 20 bin kişi bu programlardan istifade etti. Yaptığımız istatistiklere göre, bu sayının yaklaşık yüzde 30'u, yani 3 bine yakını işletme kurmuş vaziyette." diye konuştu.

Yelmen, eğitim sonunda KOSGEB'ten hibe kredisi almaya hak kazanan kişilerin, iş geliştirme adı altında yine KOSGEB'in vermiş olduğu desteklere de başvurabileceklerini sözlerine ekledi.