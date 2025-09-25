İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4808
  • EURO
    48,8281
  • ALTIN
    5009.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 19. Toplantısı yapıldı
Ekonomi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 19. Toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu (Forum) 19. Toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde 23 Eylül 2025 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya 19 borsa, 5 takas ve saklama kuruluşu ile 11 sektör kuruluşundan temsilciler katılım sağladı.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Borsalar Forumu 19. Toplantısı yapıldı
ABONE OL

Açılış oturumunda konuşan Strateji ve Bütçe Başkanlığı - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Genel Müdürü Selçuk Koç: "Borsalar İslami finans ürünlerinin gelişmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak açısından önemli bir rol oynamaktadır. İİT Borsalar Forumu çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır." dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun açılış oturumunda katılımcılara teşekkür ederek, "Bu Forum hepimizin. Borsalarımız arasında iş birliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Konuşmalarımızın gücü, ortaya koyduğumuz çıktıların etkinliği ve yarın için çizdiğimiz vizyon hepimizin cesur soruları, farklı bakış açıları ve fikirleriyle çok farklı noktalara çıkacaktır" dedi.

Açılış oturumunun ardından ilerleme raporu sunuldu ve Forumun ana teması olan "İslami sermaye piyasaları için yasal bir çerçeve oluşturmak" başlıklı panele geçildi. Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş tarafından yönetilen panel oturumunda Uluslararası Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri Derneği (ISLA), Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA), Uluslararası Takas ve Türev Derneği (ISDA) uluslararası hukuk firmalarının da katılımıyla üzerinde çalıştıkları İslami yasal çerçeve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca İİT üye borsaları tarafından en iyi uygulamalar oturumu gerçekleşti. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay tarafından yönetilen oturumda, Pakistan Borsası Genel Müdürü Farrukh H. Sabzwari, Bakü Borsası Genel Müdürü Ruslan Khalilov, Kazablanka Borsası Genel Müdürü Tarık Senhaji ve Malezya Borsası Kurumsal Strateji Direktörü Aina Zahari'nin katılımlarıyla İİT Borsalarındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) BORSALAR FORUMU HAKKINDA

İİT Borsalar Forumu, üye ülke borsaları arasında iş birliğini pekiştirmek, bilgi ve tecrübe aktarımını teşvik etmek amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) girişimleri ile 2005 yılında kurulmuştur. Borsa İstanbul, Forum adına sekretarya görevini yürütmektedir. Forum toplantıları her yıl İİT borsalarını, takas ve saklama kuruluşlarını ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Teşkilatı (AAOFI), Uluslararası İslami Finans Piyasaları Kuruluşu (IIFM), İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) gibi uluslararası sektör kuruluşlarını bir araya getirmektedir. Forum faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgilere resmi internet sitesi http://www.oicexchanges.org/ üzerinden erişilebilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.