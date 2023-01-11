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Ekonomi

İslam Memiş'ten altın yorumu: Altın düşer mi, yükselir mi?

Altında yükseliş devam ediyor. Gram altın 1138 lirayı gördü. Finans Analisti İslam Memiş, gram altında orta ve uzun vadede 1300-1400'lü rakamların konuşulabileceğini belirtti. Peki yükseliş sürecek mi, yatırımcı ne yapmalı?

TRT Haber11 Ocak 2023 Çarşamba 17:41 - Güncelleme:
İslam Memiş'ten altın yorumu: Altın düşer mi, yükselir mi?
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Altının yükselişi sürüyor. Hem ons hem gram altın 2023'e hızlı bir giriş yaptı.

Altının iki haftalık süreçte yüzde 3,3,5 civarında değer kazandığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, "1825 dolar seviyesinde yıla başlayan ons altın 1885 dolarlara kadar yükseldi" dedi.

Gram altın 1138 lirayı gördü. Hareketliğinin yıl içinde devam etmesi bekleniyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Gram altında orta ve uzun vadede 1300-1400'lü rakamların konuşulabileceğini belirten Memiş şunları söyledi:

"Özellikle hem resesyon, speakülasyon, jeopolitik dişler tarafından beklentimiz oldukça yüksek. Bu da ons altın yıl içerisinde iki bin dolar seviyesi üzerine ataklar gerçekleştirebilir. Gram tarafı pozitif yönde etkilenebilir ve gram altın TL fiyatında orta ve uzun vadede 1300'lü, 1400'lü rakamları konuşabiliriz."

"ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLMELİ"

Altında kısa vadede ise geri çekilmelerin yaşanması bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede yatırımcı için fırsat demek.

İslam Memiş konuyla ilgili şu tavsiyede bulundu:

"Özellikle altın borcu olan vatandaşlarımız düğün yapacak olan vatandaşlarımızın da önümüzdeki haftalarda öngördüğüm bu geri çekilmeleri bir fırsata çevirebilir. Özellikle altın borçlanacak olan vatandaşlarımızın da yıl içerisinde altın fiyatlarını yine değer artışlarını göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum."

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