''İslam ülkeleri KAAN etrafında birleşiyor''... F-35 duvarı yıkıldı: Batı ve İsrail'de derin korku

Millî Muharip Uçak KAAN'ı analiz eden ABD basını, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağının dünyayı endişelendirdiğini iddia etti.

KAAN'ın Türkiye'nin savunma sanayisi için yabancı ithalata olan bağımlılığını azaltmayı amaçlayan daha geniş bir girişimin parçası olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından savaş uçağı alanında kendi kendine yeterli olma ihtiyacını daha da artırdığına dikkat çekildi.

KAAN'ın gizlilik ve uzun menzilli vuruş kabiliyetleri nedeniyle ABD'nin savaş uçağı F-35'e meydan okumaya hazır göründüğü ifade edildi.

Analiz yazısında, "Hem yapay zeka gibi yeni teknolojilerin entegrasyonu hem de daha iyi performans ölçümleriyle KAAN muhtemelen sadece Amerikan yapımı jetler için geçerli bir rakip olarak değil, aynı zamanda üstün bir alternatif olarak ortaya çıkabilir. Böyle bir gelişme tüm dünyada şok dalgaları yaratacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Pakistan, Endonezya ve Azerbaycan'ın KAAN'a yönelik ilgisine atıfta bulunan yazıda, "Mayıs ayındaki Hindistan-Pakistan çatışması sırasında Türk İHA'larının Hindistan'a verdiği rahatsızlık dünya tarafından görüldü. KAAN'ların gelecekteki herhangi bir Hindistan-Pakistan çatışmasında neler yapabileceğini hayal edin. Pakistan'ın KAAN satın alması komşu Hindistan için büyük bir endişe kaynağı olacak" denildi.

Onlarca yıl bir blok oluşturamayan İslam ülkelerinin KAAN etrafında birleşmeye başladığını ve söz konusu durumun İsrail için bir tehdit oluşturduğu ileri sürüldü.

Yazının devamında şu ifadeler kullanıldı;

KAAN ile elde edilecek başarı, Türkiye'yi özellikle Suudi Arabistan, BAE, Pakistan ve Endonezya gibi Amerikan silahlarına alternatif arayan Müslüman çoğunluklu ülkeler arasında küresel bir savunma ihracatçısı olarak yükseltebilir. Bu, yalnızca potansiyel bir pazar payı kaybı değil, özellikle de tarihsel olarak ABD silahlarına bağlı bölgelerde bir etki kaybı anlamına geliyor.