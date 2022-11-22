İspanyollar Türkiye'ye geldi! Kritik görüşme

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesindeki yazılım ve bilişim sektörü temsilcileri, 15 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.



Türk yazılım sektörünü hedef pazarlarla bir araya getirmek için düzenlenen alım heyeti kapsamında, İspanya'dan gelen 18 firma, Türkiye'nin önde gelen dijital dönüşüm ve fintech firmaları ile görüştü.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark'ta gerçekleşen etkinliğe, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Seza Onat katıldı.

HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Yazılım sektörüne yönelik ilk alım heyetini yapmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün burada 18 İspanyol firmayı dijital dönüşüm ve fintek alanında uzman 40 Türk firma ile bir araya getiriyoruz. Hedefimiz, hızla büyüyen sektörümüzün pazar çeşitliliğini artırmak." ifadelerini kullandı.

- "5 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE 15 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

2021 yılında yazılım sektörünün 2,6 milyar dolar ihracat yaptığına işaret eden Bağören, 5 yıl gibi kısa bir sürede 15 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi.

Bağören, "İç pazardaki talep büyüklüğü, ürün çeşitliliği ve geliştirme yeterliliğimiz, rakip ülkelere kıyasla uygun maliyetimiz, teknolojiye erişimin geliştirilmesi, geniş ve genç nüfus yapımız, hükümetin AR-GE ve istihdam için başta e-Turquality olmak üzere verdiği teşvik ve destekler ile sektörümüzün çok daha iyi bir noktaya hızlıca geleceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, etkinlik kapsamında, "Fintech İspanya Alım Heyeti Tecrübe Paylaşımı Panelleri" düzenlendi. Ayrıca, İspanya'dan gelen firma temsilcileri ile Türkiye'den katılımcılar arasında B2B/B2G görüşmeleri gerçekleştirildi.