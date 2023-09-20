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Ekonomi

İSPARK mı, oto pazarı mı? Vatandaş park edecek yer bulamıyor

İstanbul Seyrantepe'de İBB iştiraki İSPARK'a ait 5 bin araç kapasiteli 4 katlı otopark adeta oto pazarına döndü. Araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar isyan ediyor.

Yeni Şafak20 Eylül 2023 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
İSPARK mı, oto pazarı mı? Vatandaş park edecek yer bulamıyor
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İstanbul'un park sorununu çözmesi gereken İSPARK daha fazla gelir elde etmek için otoparklarını oto bayilerine, filo ve ekspertiz firmalarına tahsis ediyor. Seyrantepe'deki 4 katlı İSPARK'ta yüzlerce sıfır araç bulunuyor. İBB aylık abone olan vatandaşlardan 500 lira, şirketlerden ise 750 lira alıyor.

İstanbul Seyrantepe'de İBB iştiraki İSPARK'a ait 5 bin araç kapasiteli 4 katlı otopark adeta oto pazarına döndü. Vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulamazken, otoparkın; sıfır oto bayileri, filo kiralama şirketleri ve ekspertiz firmalarına tahsis edildiği, yüzlerce farklı model aracın katlara istiflendiği görüldü. Otoparkta, faaliyet yürüten şirketlerden araç başı 750 TL aylık abone ücreti alındığı öğrenildi.

HUKUKİ AMA ETİK DEĞİL

Otoparktaki görüntüler, İSPARK araç stokçularına yer mi temin ediyor sorusunu akıllara getirdi. Konuya ilişkin Yeni Şafak'ın sorusunu cevaplayan İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuhan ise İSPARK'ın şirketler ile abone sözleşmesi yapma hakkı var" demekle yetindi. İSPARK'ın özel şirketlerle abonelik sözleşmesi yapması hukuki olsa da İstanbul'da otopark sıkıntısı yaşanırken otomobil şirketlerine özel otopark tahsis edilmesi etik bulunmadı.

ŞAHSA 500, ŞİRKETE 750 TL

Vatandaşlar İstanbul'da araç park etmek için yer bulmakta zorlanırken İSPARK'ın otomobil şirketlerine özel otopark kapatması tartışmalara neden oldu. Yeni Şafak'ın otoparkı kullanan otomobil firmalarından edindiği bilgiye göre, vatandaşlar için aylık 500 TL olan İSPARK abonelik ücreti, otomobil şirketleri için ise 750 TL olarak belirlenmiş. Şirket yetkilileri, mecburiyetten bu ücreti ödediklerini söyledi.

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