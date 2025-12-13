İSTANBUL 14°C / 8°C
Ekonomi

İSPARK'a rekor zam! 12 saatlik parkla köprüden 11 geçiş yapılabiliyor

İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen kararla, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan zam yapıldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren bazı bölgelerde 12 saatlik otopark ücreti 550 liraya çıkarken, aynı bedelle Avrasya Tüneli'nden 2, Boğaz köprülerinden ise 11 kez geçiş yapılabiliyor.

13 Aralık 2025 Cumartesi 13:39
İSPARK'a rekor zam! 12 saatlik parkla köprüden 11 geçiş yapılabiliyor
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yapılan oylamada İSPARK ücret tarifelerine yapılan yüzde 62,5'e varan zam kararı sonrası bölgesel olarak 12 saatlik otopark ücreti 550 lira oldu. İSPARK'a son yapılan zam ile birlikte 12 saatlik duran araçtan alınan ücret ile Avrasya Tüneli'nden 2 defa geçilebilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 11 defa geçilebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Aralık ayı toplantılarının 3'ncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde komisyon raporları görüşüldü. Toplantıda ayrıca İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine zam yapılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

AK PARTİ GRUBU REDDETTİ

AK Parti grubu, zam teklifinin iletildiği rapora ret oyu kullanırken, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

İSPARK'A YAPILAN ZAMLA BİRLİKTE 12 SAATLİK OTOPARK 550 LİRA OLACAK

İSPARK'a İBB Meclisinde alınan ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek zam sonrası 12 saatlik otopark ücreti 550 lira olacak. Bu rakam Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretinin üzerine çıkarken, geçtiğimiz yıl içerisinde İBB Meclisinde alınan kararla 2 defa zam yapılmıştı. Avrasya Tüneli'nden tek yön geçişi 225 lira iken bu rakam gece 00.00'dan sabah 05.00 arası 112,5 liraya düşüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti 47 lira. İSPARK bölgesel olarak değişen otopark fiyatları ise bazı noktalarda ücret 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor.

İBB iştirakinde bulunan İSPARK'a son 2 yıl içerisinde 3 defa zam kararı verilmesinin ardından duran araçtan 12 saat için alınacak olan ücret ile 2 defa Avrasya Tüneli'nden geçilebilirken, Boğaz'daki köprülerinden 11 defa geçiş yapılabiliyor.

