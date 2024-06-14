İSPARK'a zam yapan İBB'ye zor soru: Kaldırımın maliyeti mi arttı?

Geçtiğimiz mayıs ayında 1 milyar 40 milyon lira gelir elde eden ve sadece personel gideri olan İSPARK, ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSPARK ücret tarifelerine yüzde 35'e varan zam kararı aldı. Böylece otomobiller için kapalı ve açık otoparklarda; Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Üsküdar'ın yer aldığı 1'inci bölgede ücretler 0-1 saat 52 liradan 70 liraya, 1-2 66 liradan 90 liraya, 2-4 saat 73 liradan 110 liraya, 4-8 saat 101 liradan 135 liraya, 8-12 saat 134 liradan 180 liraya, 12-24 saat 202 liradan 270 liraya ulaştı. Ücretler, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye'de ise aynı fiyatlarla artarken, 3'üncü bölgede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat 46 liradan 60 liraya, 2-4 saat 58 liradan 80 liraya, 4-8 saat 73 liradan 100 liraya, 8-12 saat 112 liradan 150 liraya, 12-24 saat 146 liradan 195 liraya ulaştı.

1 SAAT PARK 90 TL OLDU

Yol kenarı otoparkları ise 1'inci ve 2'nci bölgede bulunan ilçelerde 0-1 saatte 52 liradan 70 liraya, 1-2 saatlik kullanımda 66 liradan 90 liraya, günlük kullanımda 146 liradan 195 liraya ulaştı. 3'üncü bölgede yer alan 18 ilçede ise 0-1 saat 36 liradan 50 liraya, 1-2 saat 52 liradan 70 liraya, günlük kullanım 124 liradan 165 liraya ulaştı. İki saatlik park sonrası, her saat başına uygulanan ücret ise 1'inci, 2'nci ve 3'üncü bölgede 22 liradan 30 liraya çıktı.

TEK GİDERİ PERSONEL MAAŞI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Büyük çoğunluğu açık havada olan elektrik, yakıt, su gibi temel giderleri olamayıp sadece personel gideri olan İSPARK'ta, sadece geçtiğimiz mayıs ayında 4 milyon 225 bin 370 park işlemi yapıldı. 20 milyon 16 bin 790 saat park hizmeti verildi. 1 saatlik ortalama ücret geçtiğimiz ay 52 TL olarak kabul edildiğinde toplam İSPARK'ın kasasına otopark ücretlerinden yaklaşık 1 milyar 40 milyon TL para girdi.

SON 1 YILDA YAPILAN ZAMLAR

Ocak 2023: 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.

Temmuz 2023: 1 saate kadar olan otopark ücreti 28 liradan 33 liraya yükseltildi.

Ekim 2023: 1 saat park ücreti 33 liradan 52 liraya yükseltildi.

12 Haziran 2024: 1 saat otopark ücreti 52 liradan 70 liraya yükseldi.