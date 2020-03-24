Isparta TOKİ kura çekiliş sonucu açıklandı mı? TOKİ Isparta kura sonucu isim listesi

24 Mart 2020 Salı 10:53 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 10:53

Isparta TOKİ kura çekiliş sonucu açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Isparta Çünür'de toplamda 700 konut inşa edilecek. Bugün yapılacak olan kura ile birlikte projedeki daireler sahiplerini bulacak. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında hayata geçirilecek olan 100 Bin Sosyal Konut için kura çekilişleri heyecanla takip ediliyor. TOKİ Isparta kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?



Isparta TOKİ kura çekimi henüz gerçekleştirilmedi. Kura çekilişinin bugün saat 10.00’da yapılması planlanmıştı.

TOKİ PROJELERİNDE KURALAR ERTELENDİ

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.