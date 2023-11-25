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Ekonomi

İsrail geçici ateşkese rağmen durmuyor! 2 hastaneyi kuşattı, 3 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail ordusu, 4 günlük ateşkese rağmen Filistinli sivilleri yaralayıp ve hastaneleri kuşattı. Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 hastanenin çevresini kuşatarak 2 Filistinliyi yaraladı. Öte yandan Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarının serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilerden 3'ünün, İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 21:22 - Güncelleme:
İsrail geçici ateşkese rağmen durmuyor! 2 hastaneyi kuşattı, 3 Filistinliyi yaraladı
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Cenin'in çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Haberde İsrail askerlerinin kentteki Şehit Süleyman Devlet Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Filistin Kızılay Merkezi'ni kuşatma altına aldığı aktarıldı.

Bazı binaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandığı, kent üzerinde keşif uçaklarıyla yoğun uçuşlar yapıldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Şehit Süleyman Devlet Hastanesi çevresinde 2 Filistinli genci silahla yaraladığı bildirildi.

İSRAİL 3 FİLİSTİNLİYİ YARALADI

Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi çevresinde yakınlarının serbest bırakılmasını bekleyen Filistinlilerden 3'ünün, İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin ikinci grubunun serbest bırakılmasını bekleyen yüzlerce Filistinli, Ofer Cezaevi yakınlarında toplandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi çevresinde bekleyen Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale eden İsrail güçleri, 2'si çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas'ın bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim etmesi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyordu.

Ancak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uymaması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.

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