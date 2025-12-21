İsrail yerli uçak gemimizi takibe aldı: Erdoğan'ın devasa donanması hız kazanıyor

Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık" sözü İsrail basınında geniş yankı buldu.

Türkiye'nin deniz gücünü hızla büyüttüğüne dikkat çeken İsrail basını, bunun İsrail'i endişelendirdiğini aktardı.

"Aynı anda 39 gemi: Erdoğan'ın devasa donanması hız kazanıyor" başlığıyla yayımlanan haberde Türkiye'nin deniz kuvvetlerine yönelik güç inşa programının üretim hacmi, platform çeşitliliği ve sanayi sürekliliği ekseninde ilerlediği vurgulandı. İnşa edilen gemilerin bir bölümünün Türk Deniz Kuvvetleri için, bir bölümünün ise savunma ihracatı kapsamında üretildiği kaydedildi.

İstanbul'daki tersanelerde yürütülen çalışmaların; uçak gemisi, denizaltılar ve muhripler dahil olmak üzere geniş bir platform yelpazesini kapsadığını aktaran İsrail basını, dün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen tablonun Türkiye'nin hem yerli filosunu yenileme hem de savunma ihracatını artırma hedefini yansıttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının merkezinde milli uçak gemisi projesinin yer aldığına işaret edilen haberde, teknik detayların henüz açıklanmamış olmasına rağmen, inşa sürecinin başlamasının projenin kavram aşamasını geride bıraktığını ve uygulama safhasına geçildiğini gösterdiği belirtildi. Bu gelişmenin, Türkiye'yi ağır ve stratejik deniz platformları üretebilen ülkeler arasına taşıdığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, uçak gemisi projesinin Tepe sınıfı muhripler ile eş zamanlı yürütüldüğü, alt güç katmanlarında da önemli ilerlemeler sağlandığı aktarıldı. Türkiye'nin milli denizaltı inşasına başladığı ve bu sayede kendi denizaltılarını tasarlayıp üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdiği ifade edildi.

REİS sınıfı denizaltıların yüksek gizlilikle görev yapacağı; ATMACA ve GEZGİN füzeleri, AKYA torpidoları ve MALAMAN deniz mayınları gibi yerli silah sistemleriyle donatılacağı bilgisi de haberde yer aldı. Daha hafif platformlar kapsamında ise HİSAR sınıfı devriye gemisi projesinin toplam 10 gemiden oluştuğu, bunlardan birinin teslim edildiği, dördünün inşa halinde olduğu ve diğerlerinin erken üretim aşamasına geçtiği belirtildi.