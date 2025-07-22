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Ekonomi

İsrail'de ''Eurofighter'' alarmı: Türkiye'ye engel olamadık

İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü donanmaya sahip olduğunu belirterek Ankara'nın İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmesinin engellenmesini istedi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
İsrail'de ''Eurofighter'' alarmı: Türkiye'ye engel olamadık
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Lapid, Türkiye'nin İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin yürüttüğü süreç hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu hükümetini, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece engel olmamakla suçlayan Lapid, "İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışına yönelik yeni anlaşmayı çoktan engellemiş olurdu." yorumunda bulundu.

Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alması halinde bunun İsrail için "tehlikeli olacağı" iddiasında bulunarak, "Türkiye, Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü donanma filosuna sahip ve şimdi İsrail ile hava sahasında eşitlik sağlamayı hedefliyor. Bu tehlikeli bir durum ve işlevsiz hükümetimiz bu anlaşmanın ilerlemesine izin verdi ve bu konuda hiçbir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedariki için İngiltere ve Almanya ile görüşmeleri sürdürdüğü ve sürecin olumlu işlediği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece de değinerek, "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum." demişti.

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