İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0265
  • EURO
    47,713
  • ALTIN
    4455.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İsrail'de ''Mavi Vatan'' alarmı: Türkiye imparatorluk kurma yolunda
Ekonomi

İsrail'de ''Mavi Vatan'' alarmı: Türkiye imparatorluk kurma yolunda

Bingazi'de gerçekleşen Kalın-Hafter görüşmesini yakın takibe alan İsrail basını, Libya'da durumu tersine çeviren Türkiye'nin 'Mavi Vatan' söyleminin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı Akdeniz'de izole etmenin bir parçası olduğunu kaydetti. Türkiye'nin bölgede imparatorluğunu yeniden kurma yolunda olduğu ifade edildi.

HABER MERKEZİ26 Ağustos 2025 Salı 09:43 - Güncelleme:
İsrail'de ''Mavi Vatan'' alarmı: Türkiye imparatorluk kurma yolunda
ABONE OL

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de Libya'nın doğusunu yöneten Halife Hafter ile bir araya gelmesi İsrail basınında geniş yankı buldu.

Türkiye ile Hafter'in diplomatik temaslarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı izole etme yolunda atılan bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yapma yolunda hamleler yaptığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" hamlesiyle Akdeniz'in büyük bir bölümünü kontrol altına alıp Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı tecrit etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Türkiye'nin iç savaş döneminde Libya'ya olan müdahalesini muazzam olarak nitelendiren İsrail basını, "Ankara Libya'daki durumu tesrine çevirerek çatışmanın sonucunu belirledi. Hafter'in güçlerini geri püskürten Türkler oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail basını "Türkiye'nin yeniden bölgede imparatorluğunu yeniden kurma yolunda dev bir adım atarak Orta Doğu'nun gerçekliğini değiştirmeyi amaçlıyor" dedi.

İsrail basınına konuşan uzmanlar Türkiye'nin Libya hamlesini "antik çağın tacı" olarak yorumladı. Uzmanlar, "Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'mavi vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar. Deniz Sınır Anlaşması, Türk hükümeti ile Batı Libya hükümeti arasında imzalanmış olsa da, BM'ye göre tanınan hükümettir ve bu nedenle anlaşma, Doğu Libya toprakları için de BM kurumları tarafından tanınmaktadır.

Türkiye'nin Libya ile iş birliğinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasında geçen boru hattı gaz ve petrol akışının merkez trafiğini yönlendireceği ve Türkiye'nin bölgesel statüsünü yeniden arttıracağı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.