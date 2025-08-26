İsrail'de ''Mavi Vatan'' alarmı: Türkiye imparatorluk kurma yolunda

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'de Libya'nın doğusunu yöneten Halife Hafter ile bir araya gelmesi İsrail basınında geniş yankı buldu.

Türkiye ile Hafter'in diplomatik temaslarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı izole etme yolunda atılan bir adım olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç yapma yolunda hamleler yaptığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin "Mavi Vatan" hamlesiyle Akdeniz'in büyük bir bölümünü kontrol altına alıp Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı tecrit etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Türkiye'nin iç savaş döneminde Libya'ya olan müdahalesini muazzam olarak nitelendiren İsrail basını, "Ankara Libya'daki durumu tesrine çevirerek çatışmanın sonucunu belirledi. Hafter'in güçlerini geri püskürten Türkler oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail basını "Türkiye'nin yeniden bölgede imparatorluğunu yeniden kurma yolunda dev bir adım atarak Orta Doğu'nun gerçekliğini değiştirmeyi amaçlıyor" dedi.

İsrail basınına konuşan uzmanlar Türkiye'nin Libya hamlesini "antik çağın tacı" olarak yorumladı. Uzmanlar, "Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'mavi vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar. Deniz Sınır Anlaşması, Türk hükümeti ile Batı Libya hükümeti arasında imzalanmış olsa da, BM'ye göre tanınan hükümettir ve bu nedenle anlaşma, Doğu Libya toprakları için de BM kurumları tarafından tanınmaktadır.

Türkiye'nin Libya ile iş birliğinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasında geçen boru hattı gaz ve petrol akışının merkez trafiğini yönlendireceği ve Türkiye'nin bölgesel statüsünü yeniden arttıracağı belirtildi.