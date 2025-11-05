İsrail'de ''Türkiye bizi bypass'' ediyor'' alarmı: Osmanlı mirası yeniden doğuyor

İsrail'de yayımlanan Globes gazetesi, Türkiye'nin Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez ülkelerine uzanacak yeni kara ticaret hattını yakından takip ediyor. Gazetenin analizine göre, Ankara'nın attığı adımlar sadece yeni bir ulaşım koridoru oluşturmuyor; Orta Doğu'daki ticari dengeleri de değiştiriyor.

Haberde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde Ürdün'e yaptığı ziyarette Türkiye'den başlayıp Suriye ve Ürdün üzerinden Körfez'e uzanacak hattın gelecek yıl devreye alınacağının açıklanması, Tel Aviv'de "oyun değiştirici hamle" olarak değerlendirildi. İsrail basını, bu güzergâhın "İsrail'i devre dışı bırakabilecek alternatif bir rota" olduğunu yazdı.

Globes'a konuşan İsrailli gazeteci Dean Shmuel Elmas, Türkiye'nin bölgesel ticaret ağlarının merkezine yerleştiğini belirterek, Suriye'deki yönetim değişimi sonrası Türk ihracatçılarının 14 yıl aradan sonra yeniden karayoluyla Körfez'e sevkiyat yapmaya başladığını aktardı. Ankara'nın verilerine göre, sadece 2025'in ilk yarısında Suriye üzerinden yapılan ihracat %60 arttı.

OSMANLI HATTI GERİ DÖNÜYOR

Elmas'ın dikkat çektiği bir diğer gelişme ise Ankara'nın Hicaz Demiryolu'nu modernize etme planı. Türkiye'nin Suriye ve Ürdün ile iş birliği yaparak İstanbul'dan başlayıp Suudi Arabistan'a uzanacak yeni bir demiryolu bağlantısı üzerinde çalıştığı ifade edildi. Yaklaşık 1.750 kilometrelik hattın modernizasyonu kapsamında Suriye'de yeni ray döşenecek, Ürdün'de altyapı yenilenecek.

Elmas bu plan için şu yorumu yaptı:

"Bu proje, Türkiye'nin bölgesel taşımacılıkta merkez olma kararlılığını gösteriyor."

IMEC'E KARŞI "KALKINMA YOLU"

İsrail basını, Türkiye'nin Körfez'e yönelik hamlelerinin, Hindistan ve İsrail'in desteklediği IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Koridoru) planına bir yanıt niteliğinde olduğunu yazdı. IMEC, Türkiye'yi devre dışı bırakan bir ticaret koridoru oluşturmayı amaçlıyordu.

Buna karşılık Ankara, "Kalkınma Yolu" projesini ön plana çıkardı. Yaklaşık 17 milyar dolarlık proje kapsamında, Irak'ın Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanacak 1.200 kilometrelik kara ve demiryolu ağı kuruluyor. İlk etap için ihalelerin başladığı ve projenin 2029'a kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

PAKİSTAN HATTI DA AÇILIYOR

Türkiye'nin ayrıca İstanbul–Tahran–İslamabad konteyner tren hattını önümüzdeki ay yeniden devreye alması bekleniyor. İsrail basını, bu adımın Türkiye-Pakistan ilişkilerini güçlendireceğini ve İran'a transit gelir sağlayacağını belirtti.

TEL AVİV'DE RAHATSIZLIK

Elmas, analizini şu ifadeyle noktaladı:

"Türkiye artık sadece bir transit ülke değil; ticaretin yönünü belirleyen yeni merkez."

İsrail basını, Türkiye'nin Körfez'e uzanan hatlarda söz sahibi olmasının Tel Aviv'de stratejik endişeye yol açtığını yazdı.