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Ekonomi

İsrail'den Türkiye'ye ''Doğu Akdeniz Gaz Forumu'' daveti!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden İsrail Enerji Bakanı Steinitz, bunun ticari işbirliği için iyi olacağını belirtti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 11:08 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:10
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İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, CNBC ile yaptığı röportajda İsrail ile Türkiye arasındaki enerji işbirliği olasılığından bahsetti.

5 yıl önce ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten İsrail Bakanı Steinitz, "Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştım ve İsrail gazını bir boru hattıyla Türkiye'ye ihraç etme olasılığını tartıştık. Enerji Bakanlığı uzmanlarıyla da görüşmelerimiz oldu" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Steinitz, bunun ticari işbirliği için iyi olacağını belirtti.

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