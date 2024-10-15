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Ekonomi

İsrail'i besleyenlere boykot balyozu! Büyük kayıp yaşıyorlar

Soykırımcı İsrail'e karşı bir yıllık küresel boykot meyvelerini vermeye başladı. İsrail'i besleyen ünlü markaların büyük kayıplar yaşadığı öğrenildi.

15 Ekim 2024 Salı 08:23 - Güncelleme:
İsrail'i besleyenlere boykot balyozu! Büyük kayıp yaşıyorlar
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Gazze'de soykırım yapan; şimdi de Lübnan'ı vuran İsrail'e karşı bir yıllık küresel boykot meyvelerini vermeye başladı. İsrail'i destekleyen ünlü markalar büyük kayıplar yaşıyor.

FABRİKALAR KAPANIYOR

* Coca Cola'nın Bangladeş'te satışları yüzde 23 düştü.

* Almanya'daki 5 fabrikanın kapatılmasına karar verildi.

* Orta Doğu'da Pepsi'yle birlikte satışlar yüzde 7 azaldı.

STARBUCKS COFFEE: TOPLAM KÂR % 23 AZALDI

* Boykot nedeniyle küresel satışlar yüzde 7 düştü.

* Şirketin toplam karı yüzde 23 azaldı.

* CEO Laxman Narasimhan görevden alındı.

KFC: YÜZLERCE ŞUBEYE KİLİT

* Malezya'da 100'den fazla şubesini kapatıyor.

* Cezayir'de açılan ilk şubesi Filistin protestoları nedeniyle kısa sürede kapatıldı.

MC DONALD'S: KÜRESEL SATIŞLAR DÜŞTÜ

* 2020'den beri ilk kez küresel satışlar düştü.

* Kazanç hasılatı yüzde 12 geriledi.

* Şirket İsrail'deki 255 şubenin tamamının hisselerini almak zorunda kaldı.

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