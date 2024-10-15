Gazze'de soykırım yapan; şimdi de Lübnan'ı vuran İsrail'e karşı bir yıllık küresel boykot meyvelerini vermeye başladı. İsrail'i destekleyen ünlü markalar büyük kayıplar yaşıyor.
FABRİKALAR KAPANIYOR
* Coca Cola'nın Bangladeş'te satışları yüzde 23 düştü.
* Almanya'daki 5 fabrikanın kapatılmasına karar verildi.
* Orta Doğu'da Pepsi'yle birlikte satışlar yüzde 7 azaldı.
STARBUCKS COFFEE: TOPLAM KÂR % 23 AZALDI
* Boykot nedeniyle küresel satışlar yüzde 7 düştü.
* Şirketin toplam karı yüzde 23 azaldı.
* CEO Laxman Narasimhan görevden alındı.
KFC: YÜZLERCE ŞUBEYE KİLİT
* Malezya'da 100'den fazla şubesini kapatıyor.
* Cezayir'de açılan ilk şubesi Filistin protestoları nedeniyle kısa sürede kapatıldı.
MC DONALD'S: KÜRESEL SATIŞLAR DÜŞTÜ
* 2020'den beri ilk kez küresel satışlar düştü.
* Kazanç hasılatı yüzde 12 geriledi.
* Şirket İsrail'deki 255 şubenin tamamının hisselerini almak zorunda kaldı.