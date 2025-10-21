İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Erdoğan'ın ordusu Gazze'de

İsrail medyası, Gazze'de Türk bayrağı taşıyan iş makinelerinin görüntülerini manşetlerine taşıyarak dikkat çekici yorumlarda bulundu. Haberlere göre, Türkiye'nin bölgedeki yeniden imar çalışmalarına aktif şekilde katılması, "Ankara'nın Gazze'de etkisini artırdığı" şeklinde değerlendirildi. Bazı yayın organları ise "Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze'de başlayan yeniden inşa sürecine Türkiye'nin aktif biçimde dahil olması, İsrail basınında geniş yankı buldu. Gazze sokaklarında Türk bayraklı iş makinelerinin görülmesi, bazı İsrailli yorumcular tarafından Ankara'nın bölgesel etkisini artırma hamlesi olarak değerlendirildi.

"ANKARA SAHADA AVANTAJI ELE GEÇİRDİ"

İsrail medyasından Maariv, Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik açıdan sürece erken dahil olarak avantaj elde ettiğini yazdı. Haberde, "Ankara sahada hızlı hareket ederek bölgesel etkinliğini ve diplomatik gücünü net bir biçimde ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye'nin ateşkes süreci boyunca aktif rol üstlendiği ve bu rolün sahadaki varlığıyla birleştiğinde Ankara'ya ciddi diplomatik kazanımlar sağladığı belirtildi.

"ERDOĞAN'IN ORDUSU ZATEN GAZZE'DE"

Bir diğer İsrail medya kuruluşu JDN, Gazze'deki Türk varlığına tepki gösteren İsrailli Bakan Orit Strook'un daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. Haberde "Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de" başlığı öne çıkarıldı. Strook'un "Türkiye'yi Suriye'den uzak tutmaya çalışıyoruz ama onları Gazze'ye kendi elimizle davet ediyoruz. Orada tek bir Türk görmek istemiyorum, ister traktörle ister cipte olsun" sözleri yeniden gündeme taşındı.

"TÜRK ASKERİ ENDİŞESİ"

İsrail medyasında geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir analizde ise, Türkiye'nin Gazze'deki artan etkisine dair endişelere yer verildi. Analizde, "Türk askerinin olası katılımı minimumda tutulmalı" değerlendirmesi yapılarak, olası bir yanlış anlaşılmanın iki ülke ilişkilerini daha da gergin hale getirebileceği uyarısında bulunuldu.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın "İsrail ateşkesten sonra yeniden saldırıya başlarsa bunun bedeli ağır olur" sözleri de hatırlatıldı ve bu açıklamanın Türkiye'nin bölgedeki kararlı tutumunun göstergesi olduğu belirtildi.