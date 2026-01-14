İsrail'in hedefindeki ülke için ittifak önerisi: Türkiye ile caydırıcı bir güce ulaşabilirler

Soykırımcı İsrail'in kara ve hava saldırılarıyla hedef alınan Lübnan için Türkiye'nin de yer aldığı bir ittifak önerisi geldi.

Yabancı basında yer alan analiz haberde, istikrarlı bir bölge isteyen Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın yeni bir ittifak içinde yer alabileceği ifade edildi.

LÜBNAN İÇİN TÜRKİYE'DEN OLUŞAN ÜÇLÜ İTTİFAK

Sudan, Somali ve Yemen konularında 3 ülkenin uyumlu politikalar yürüttüğü ifade edilen analizde, "Bu üç ülke, bölgeyi istikrara kavuşturmak ve refaha götürmek için hem yumuşak güce hem de sert güce sahip. İlk olarak bir pilot proje ile başarı elde etmeyi hedeflemelidir. Bu çalkantılı bölgede, üzerinde çalışılacak en kolay örnek Lübnan'dır. Lübnan'da en büyük nüfuza sahip ülke Suudi Arabistan'dır. Riyad, ülkenin siyasi sınıfı üzerinde büyük bir etkiye sahip. Mısır ve Türkiye'nin desteğiyle de Lübnan düzeltilebilir" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE İLE CAYDIRICI BİR GÜCE ULAŞABİLİRLER

Lübnan'ın İsrail ile düzgün bir şekilde müzakere edebilmesi için caydırıcı bir güce ihtiyacı olduğu belirtilen analizde, "En iyi caydırıcı güç, Suriye'nin Ankara ile imzaladığı anlaşmaya benzer şekilde, Türkiye ile ortak bir savunma anlaşması olabilir. Bu anlaşma, Lübnan ordusunun eğitilmesi ve teçhizatlandırılmasıyla başlayıp, ihtiyaç duyuldukça geliştirilebilir. Anlaşma, Lübnan'a İsrail ile yapılacak herhangi bir müzakerede pazarlık gücü sağlayacak şekilde esnek olmalıdır" denildi.

3 ülkenin İran ile müzakere ederek Hizbullah'a silahlarını teslim etmesi için baskı da uygulayabileceği aktarıldı.

İsrail'den korunmak için güçlü bir bölgesel iradeye ihtiyaç olduğu vurgusu yapılan analizde, "Lübnan'da başarı, Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye'den oluşan üçlü ittifakla hızlı bir şekilde sağlanabilir" ifadeleri yer aldı.