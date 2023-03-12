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Ekonomi

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi

Suriye'nin Tartus ve Hama illerinde Beşşar Esed rejimine ait bazı noktalara İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

AA12 Mart 2023 Pazar 10:54 - Güncelleme:
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
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Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 07.15 sularında Tartus ve Hama kırsallarında Esed rejimi güçlerine ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Rejim ordusundan 3 askerin yaralandığı öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Tartus ve Hama illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi 7 Mart'ta Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını öne sürmüştü.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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