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Ekonomi

İşsizlik 20 çeyrek sonra tek hane

Türkiye'de işsizlik oranı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,7'ye gerileyerek 20 çeyrek sonra yeniden tek haneye düştü.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
İşsizlik 20 çeyrek sonra tek hane
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi olarak hesaplandı.

İşsizlik oranı ise söz konusu dönemde yüzde 9,7 olarak hesaplandı. Böylece işsizlik oranı 20 çeyrek aranın ardından yeniden tek haneye düşmüş oldu. Ayrıca anılan oranla işsizlik 2014'ün ikinci çeyreğindeki seviyesine düştü.

- DEPREM SONRASI İŞSİZLİK ORANI HESAPLAMASINDA REVİZYON

Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ve mart aylarına ilişkin anket uygulaması, ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle bazı illerde yapılamadığından, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren anket uygulaması, depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere ülke genelinde uygulanabildi ve bu sebeple standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca ilgili aylar için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin arındırılmamış ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda ve veri tabanında revize edildi.

Deprem felaketi nedeniyle anket uygulaması gerçekleştirilemeyen iller (Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye) için ilgili düzeyde kır-kent bazında birleştirmeye gidildi, cevapsızlık düzeltmesi ve dışsal dağılım kontrolleri buna göre yapıldı. Söz konusu yöntemsel değişiklik, bu illerden veri alınamaması nedeniyle geçici bir süre için uygulanıyor.

Bu çerçevede, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9,9 olarak açıklanan işsizlik oranı, revizyonun ardından yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

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