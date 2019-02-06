İşsizlik maaşı 2019'da ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı zam oranların ne kadar olduğu, başvuruların nereye ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. 2019 asgari ücrete yapılan zam oranı ile birlikte İşsizlik maaşı için gerekli şartları taşıyanlar İŞKUR'a başvuru yapabilir. Yeni bir işe başlandığında alınan işsizlik maaşının kesileceği unutulmamalıdır. Çalışmakta oldukları işlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların araştırdığı işsizlik maaşı alma şartları ve başvuru süreci sorgulanmaya devam eden konular arasında yer almaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden sağlanan işsizlik maaşı dağıtımı için başvuru yapmak gerekiyor.



İşten çıkarılanlar için büyük bir teselli kaynağı olan işsizlik maaşı, yeni bir iş bulana kadar kişiler için iyi bir gelir oluyor. 2019 işsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartların geçerli olması gerekiyor. İşte tüm detaylar…

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?



İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?



İşsiz kalanlar için önemli bir gelir kaynağı olan işsizlik maaşı, 2019 yılında artış gösterdi.



İşten çıkarılanlar için büyük bir teselli kaynağı olan işsizlik maaşı, yeni bir iş bulana kadar kişiler için iyi bir gelir oluyor. 2019 işsizlik maaşından yararlanabilmek için bazı şartların geçerli olması gerekiyor. İşte tüm detaylar…



İşsizlik maaşı için gerekli şartları taşıyanlar İŞKUR'a başvuru yapabilir. Yeni bir işe başlandığında alınan işsizlik maaşının kesileceği unutulmamalıdır.



İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?



Aşağıdaki koşulları taşıyan herkes işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.



-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,



-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,





İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIYOR?



-600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün



-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün



-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün



İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA 2019



Alınan işsizlik maaşı, çalışılan gün sayısı ve alınan maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücrete yapılan 2019 zammı işsizlik maaşını da olumlu yönde etkiledi.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.



MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?



İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;



600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,



1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.



HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.







İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?



Belirli şartlar doğrultusunda verilen işsizlik maaşı hakkı, bazı durumlarda geri alınabiliyor. İşte, ödeneğin kesildiği durumlar;



İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin son iş yerindeki şartları kapsamasına rağmen işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin vatandaşların işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı öğrenilen vatandaşların “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.



İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.



30 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE



Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor.



Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var.



NE KADAR GEÇ, O KADAR AZ PARA



Yeni Asır'ın haberine göre işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat şartı var. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.



Örneğin bir çalışan son üç yılda 900 gün prim biriktirmişse ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler, (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.



İKİNCİ MAAŞ İMKANI



İşsizlik maaşı alırken iş bulunursa bu kez sistem değişiyor. İş bulan sigortalının işsizlik ödeneği kesiliyor. Bulduğu işten de çıkartılırsa bu kez kalan kısmı almaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği almak için söylediğimiz gibi haksız veya sebepsiz yere işten çıkmak ya da haklı fesih şartlarıyla kendi ayrılmak gerekiyor.



Bunun dışında, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor.



KAÇ AY MAAŞ ALINIYOR



Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay maaş ödeniyor.



HESAP NASIL YAPILIYOR



İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aydaki brüt maaşınızın ortalaması alınıyor. Bunun yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.