İşsizlik maaşı 2019'da ne kadar oldu İşsizlik maaşı şartları neler, kimler kaç ay alabilecek

İşsizlik maaşı 2019'da ne kadar oldu sorusu ile İşsizlik maaşı şartları neler, kimler kaç ay maaş alacak soruları gündemde araştırılan konular arasında. Geçtiğimiz günlerde İşsizlik maaş şartları ile ilgili yapılan değişiklik sonrası yeni düzenlemenin nasıl olduğu merak konusu oldu. Bu nedenle google üzerinden araştılılan konu başlıkları arasında yer alan "İşsizlik maaşı alma şartları nasıl alınır? 2019 İŞKUR İşsizlik maaşı ne kadar zam oranı hesaplama işlemi nasıl? 10 ay boyunca alınacak işsizlik maaşına hak kazanmak için hangi şartlar gerekli? Kimler işsizlik maaşından faydalanabilecek? İşsizlik maaşı yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?" sorularına yanıt aranıyor. İşte İşkur işsizlik maaşı başvuru şartları ve 2019 yılı zamlı maaşlar...

İşsizlik maaşı asgari ücrete endeksli olarak ödeniyor. İşsizlik maaşı almakta olan 500 bini aşkın kişi, 2019 yılında yüzde 26 oranında artırılan asgari ücretin işsizlik maaşını artırıp artırmayacağını merak ediyor. İşsizlikten önce son dört aydaki ortalama brüt ücreti 4 bin 60 liranın üzerinde olanlar, brüt ücret tutarlarına göre asgari ücret artışından faydalanabilecek. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL'nin altında olanların işsizlik maaşı ise asgari ücret artışından etkilenmeyecek.

Geçen yıl işsizlik maaşı en az 805 lira, en fazla 1015 liraydı. İşsiz kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla ödenen işsizlik maaşına yapılan zam ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 1016 lira olurken toplamda ödenecek en yüksek işsizlik maaşı 20 bin 310 liraya yükseldi. Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre işsizlik maaşından yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. Artık "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. İşte işsizlik maaşı şartları ve 2019 yılı zam oranları...

En düşük işsizlik maaşı 1016 liraya en yüksek işsizlik maaşı da 2031 liraya çıktı. Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 20 bin 310 lira olacak. Sigortalı olarak çalışanlar, kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı. "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu.

“SON 120 GÜNLÜK PRİM ÖDEYEREK SÜREKLİ ÇALIŞMA” ŞARTI KALDIRILACAK

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırılacak, "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.







30 GÜNDE BAŞVURU



Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Başvurular iskur.gov.tr veya e-Devlet’ten yapılabiliyor.



HANGİ DURUMDA KESİLİR?



İşkur tarafından teklif edilen bir işi, haklı bir mazereti olmadan reddedenlerin işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların maaşı kesilir.



HESAP NASIL YAPILIR?



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. Maaşı hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ni (bugün itibarıyla 2031 lirayı) geçemiyor. Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1016 lira işsizlik maaşı bağlanırken brüt ücreti 6000 lira olan 2031 lira alır. İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor.

ESKİ HABERLER

Halihazırda çalışmakta oldukları işlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların araştırdığı işsizlik maaşı alma şartları ve başvuru süreci, birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bazı koşullar dahilinde gerçekleştirilebilen işsizlik maaşı başvurusu, internet üzerinden üzerinden şartları ile sorgulanmaya devam ediliyor.



İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;



1 - Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,



2 – Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.



BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?



Başvurular çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Şartlarda da belirtildiği üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır.



MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?



İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;



600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.







HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.



İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMDA KESİLİR?



Belirli şartlar doğrultusunda verilen işsizlik maaşı hakkı, bazı durumlarda geri alınabiliyor. İşte, ödeneğin kesildiği durumlar;



İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin son iş yerindeki şartları kapsamasına rağmen işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin vatandaşların işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı öğrenilen vatandaşların “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.



İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.



30 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE



Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor.



Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu parayı almak için mutlak surette İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Başvurular eskiden doğrudan yapılırken şimdi internet ortamında da oluyor. Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var.

2018 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.029,50 811,8 6,16 805,64 Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500 1.400 10,63 1.389,37 Son Ay 5.000 TL ile Çalışan 5.000 1.623,60(*) 12,32 1.611,28



(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır.



NE KADAR GEÇ, O KADAR AZ PARA



Yeni Asır'ın haberine göre işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a müracaat şartı var. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.



Örneğin bir çalışan son üç yılda 900 gün prim biriktirmişse ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler, (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.



İKİNCİ MAAŞ İMKANI



İşsizlik maaşı alırken iş bulunursa bu kez sistem değişiyor. İş bulan sigortalının işsizlik ödeneği kesiliyor. Bulduğu işten de çıkartılırsa bu kez kalan kısmı almaya devam ediyor. İşsizlik ödeneği almak için söylediğimiz gibi haksız veya sebepsiz yere işten çıkmak ya da haklı fesih şartlarıyla kendi ayrılmak gerekiyor.



Bunun dışında, son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor.



KAÇ AY MAAŞ ALINIYOR



Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre son 3 yıl içinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay maaş ödeniyor.



İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aydaki brüt maaşınızın ortalaması alınıyor. Bunun yüzde 40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak işsizlik maaşı geçerli asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.

Devlet, işveren tarafından iş akdininin feshedilmesinden dolayı işsiz kalanlara, yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli sürelerde işsizlik maaşı ödemesi yapar.Devlet tarafından verilen işsizlik maaşı için talep edilen koşulların başında işsizlik maaşına başvuru yapacak kişinin işyerinden kendi isteği dışında ayrılmış olması şartı geliyor. Bu şarta göre maaş için başvuru yapacak kişi iş yerinden istifa etmiş olmamalı. Buna göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunacak kişi kendi isteği dışından işinden çıkarılmış olmalı. Başvuru yapacak kişinin çalışmakta olduğu şirketin iflası ve benzeri durumların yaşanması da başvurular için geçerli sayılıyor.



Devlet tarafından verilen işsizlik maaşına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. 2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken, en yüksek miktar ise 1623 lira olarak belirlenmişti. 2019 Yılı Asgari Ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu. Şimdi ise merak edilen 2019 yılında işsizlik maaşının ne kadar artacağı oldu. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar arttı.



İşsizliğin arttığı bu dönemde en çok mrerak edilen konular arasında yer alan işsizlik maaşının yeni yılda ne kadar artacağı ise bir diğer konu 623 lira ödenen işsizlik maaşının 800 lirayı bulması talepler arasında. İşsiz kalanlar için en önemli konu işsizlik maaşıdır. Çünkü yeni bir iş bulana kadar geçecek zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için paraya ihtiyaç vardır.



İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara hükumet tarafından ödenen işsizlik maaşında yeni düzenleme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında memurların alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.



1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı en düşük 1015 lira, en yüksek 2030 lira oldu.



İşsizlik sigortası kanununda yapılması planlanan kanun teklifi ile işsizlik maaşı almak için son 4 ay boyunca prim ödeme şartı hizmet akdine bağlı olma şartı olarak değişiyor. Böylece işten çıkarılarak çalışma hayatına ara veren bireylerin devamsızlıktan dolayı işsizlik maaşı alma hakları yanmayacak. Yani işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılacak.



Öngörülen düzenleme ile işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için aranan iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli (kesintisiz) çalışmış olma şartı esnetiliyor. “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi, “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştiriliyor. Aranan şart, “Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün, hizmet akdine tabi olanlardan…” şekline dönüşüyor. Böylece iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılması, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılması öngörülüyor. Dolayısıyla, hizmet sözleşmesinin devam etmesi koşuluyla, son 120 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilmesi durumunda da işsizlik sigortasından yararlanılabilecek.



AK Parti Milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu yürürlük ve yürütme dahil 71 maddelik kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren teklif ile İşsizlik Ödeneğine ilişkin düzenlemesi içeriyor. Yeni düzenlemeye göre işsizlik maaşı almak kolaylaşıyor.



Sigortalı olarak çalışan herkesin maaşından yüzde 1 oranında işsizlik sigortası pirimi kesiliyor. Fonda biriken bu para işsizlere, işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Ancak 2 veya 3 ay çalışıp işten çıkanlar bu haktan faydalanamıyor. Yapılacak olan yeni düzenlemeyle artık 120 günden az çalışanlar da işsizlik maaşından faydalanılabilecek.

2 BİN 500 KİŞİ DAHA FAYDALANABİLECEK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 120 günden az çalışanların mağduriyetini gidermek için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde işsizlik maaşı şartları esnetiliyor ve 120 gün çalışma şartı kaldırılıyor. Yapılacak olan bu yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından faydalanması planlanıyor.



İşsizlik maaşını işten ayrılanlar prim günlerine göre 10 aya kadar alabiliyor. Maaşlarını İŞKUR vasıtasıyla alan çalışanlar bazı şartları yerine getirmek zorunda. Sadece işten atılanlar değil belli şartlarda istifa edenler de işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı hakknda merak edilen tüm soruların yanıtı;



Hükümet, işlerin durma noktasına geldiğini iş yerlerini rahatlatmak için kısa çalışma ödeneği formülünü de devreye sokacak. Ödenekle birlikte bir yandan zor günler geçiren işverenlerin nefes alması sağlanacak. Diğer yandan kısa zamanlı da olsa işten ayrılmış çalışan maaş almaya devam edecek.



Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini en az dört hafta durduran iş yerlerinde geçerli olacak.



Buna göre çalışanlara 3 ay gelir desteği sağlanacak



İş durdurma süresinin uzaması halinde, 6 aya kadar uzatılabilecek.



İşsizlik maaşı, her çalışanın işsiz kalması halinde güvencesidir. Son dört aylık brüt maaşa göre hesaplanan, 6,8 ve 10 aylık sürelerde kendi imkanlarımız veya İŞKUR tarafından mesleğimize uygun iş bulana kadar geçinmemizi sağlayan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan aylıktır. Şu an yürürlükte olan sistemde , işten çıktığınızda yeni bir iş bulana kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak oranda devlet işsizlik maaşı bağlıyor. Maaşın kime hangi şartlarda bağlandığı ise 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun’da detaylı bir şekilde yer almaktadır.



İşsizlik sigortasını alma şartları ve uygulanma metodu diğer ülkelere baktığımızda bizde çok daha zorlaştırılmış durumda. Özellikle işten çıkarılma şartı ve prim sayıları çalışanları zorluyor. İşten kendi kusuru ve isteği dışında çıkarılan bir çalışanın işsizlik maaşı alması için tüm koşulları araştırdık.



Bu koşulun yanı sıra vatandaşların prim şartı ve gün şartı koşullarını da yerine getirmeleri gerekiyor. Buna göre işçisinin belirli bir seviyede prim yatırmış olmaları ve belirli bir sayıda gün çalışmış olması gerekiyor. Bunun için belirlenen sınırlar ise iş yerinden ayrılmadan önce 120 gün prim ödemesi ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigorta primlerinin de ödenmiş olması. Bu şartları sağlayan adaylara ise asgari ücret tutarına bağlı oranlarla hesaplanılarak işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Halen en düşük işsizlik maaşı 811 lira iken en yüksek işsizlik maaşı ise 1600 lira olarak uygulanmaktadır.



Devlet işsiz kalan vatandaşlara belirli süre boyunca talep edilen koşulları sağlamaları halinde işsizlik maaşı ödüyor. Vatandaşların iş bulana kadar geçecek süre içinde mağdur olmamaları için ödenen bu destek 800 ile 1600 lira arasında değişiyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yüz binlerce işsizin faydalandığı işsizlik maaşında başvuru şartları esnetiliyor.



İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan ‘devamsızlık’ koşulu kaldırılıyor. Bu yolla 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşı alabileceği hesaplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat programında ‘işsizlik ödeneğinden hak kazanma şartlarının esnetileceği’ de yer aldı.



Buna göre işsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 günlük işsizlik sigortası primi ödenmesi ve çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması koşulları değiştirilmeyecek. Mevcut uygulamada, bu koşullara ek olarak son 120 gün içinde prim ödeyerek, sürekli çalışmış olma şartı da aranıyor. Değişiklik bu kısımda yapılacak ve ‘sürekli çalışmış olma’ şartı yeniden tanımlanacak. Yetkililer, şu anki uygulamada, işten ayrılmadan önceki son 120 günde, çalışanın devamsızlık yapması halinde de, işsizlik maaşı bağlanamadığını belirtiyor.



İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Daha önce son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler de artık işsizlik ödeneği alabilecek.



Şartlar esnetildiğinde ilave 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneği alabilecek. Mevcut durumda, son 120 günü kesintisiz olmak üzere son 3 yılda en az 600 gün (20 ay) işsizlik sigortasına prim ödeyen işsizler ödenek alabiliyor. Buradaki kesintisiz koşulu kaldırılacak. Uzun vadede ödenek miktarı konusunda uzun vadeli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Haziran verilerine göre, fondan 417 bin 903 kişi yararlanıyor, bu kişilere ödenen para ise 366.1 milyon TL.



Son zamanlarda 2018 işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır ve işsizlik maaşı nasıl hesaplanır sorularının yanıtı merak ediliyor. Devlet kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan kişilerin yeni bir iş bulabilmeleri için gerekli süre zarfından işsizlik maaşı ödemesi yapıyor.



İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre işsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor. Asgari ücretli işçiler 2018 yılında 805.60 lira işsizlik maaşı alabiliyor. Bu rakam, en düşük işsizlik maaşını oluşturuyor. En yüksek işsizlik maaşı ise bin 611.30 lirayı aşamıyor.Son dört aylık brüt maaşı 3 bin lira olan kişiye, damga vergisi düşüldükten sonra bin 191 lira işsizlik maaşı ödeniyor. Son dört aylık brüt maaşı 4 bin lira olanlar net bin 587.86 lira alıyor. Brüt maaşı 5 bin lira olanlar ise bin 611.30 lira alabiliyor. İşsizlik maaşı ödenebilmesi için işten ayrılmadan önceki son 120 gün "sürekli" çalışmak gerekiyor. Bu durum uygulamada mağduriyetlere yol açabiliyor. Örneğin, bir işten ayrılıp yeni işe başlarken arada 1-2 günlük boşluk bulunanlar haktan yararlanamıyor. Halen 12 bin 500 kişi bu nedenle işsizlik maaşı alamıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, son 120 gün "sürekli" çalışma koşulu esnetilecek. Böylece, 12 bin 500 kişiye aylık bağlanabilecek.



İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.



İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.



İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:



- Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar.



- Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,



ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,



- Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,



- Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar,



- Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler.



İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor.



İŞKUR, işsizlik maaşı alanlara öncelikle iş buluyor. İŞKUR'un önerdiği işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesiliyor. Kurum ayrıca, gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilenlerin maaşını keserken, yaşlılık aylığı alanlara işsizlik maaşı ödemiyor



On aylık işsizlik maaşına hak kazanmış bir kişi 4 ay maaş aldıktan sonra bir işe girdiğinde işsizlik maaşı kesilir. Ancak, bu kişi bir süre sonra yeniden işsiz kaldığında, kalan 6 ay işsizlik maaşını almaya devam eder. On ay işsizlik maaşı alan kişinin yeniden hak kazanabilmesi için yeniden en az 600 gün prim ödemesi gerekir.



İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?



Sigortalı çalışan işçilerin işlerinden ayrılma durumunda almaya başladıkları işsizlik maaşını hesaplamak için işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplıyor. Bu bağlamda çalışanların maaşı ne kadar olursa olsun alacakları işsizlik maaşının asgari ücret brüt tutarının yüzde 80’ini geçmediği görülüyor. İşsizlik maaşı almak isteyen sigortalı işçilerin işlerinden ayrıldıktan sonra asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’inini geçmeyeceğini bilmesi gerekiyor.



Gelin hep birlikte işsizlik maaşı şartlarına bakalım. İşten çıkartılan ve şu an çalışmayan tüm vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanmak için başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşsizlik maaşına dair tüm ayrıntılar. İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu pek çok kişi tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer aldı.



İşsizlik sigortası fonundan 4/a’lılar yani eski adıyla SSK’lılar, 506 sayılı kanuna tabi olarak kurulan sandıklara tabi çalışan kişiler, işsizlik sigortasına prim ödemek şartıyla kısmi süreli çalışanlar, taksi dolmuş ve şehir içi toplu taşıma araçlarında ay içerisinde 10 günden az çalışanlar ve isteğe bağlı sigortalılar yararlanabilir. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı, kasım sonu itibariyle 115 milyar 133,3 milyon liraya ulaşırken, işsizlik sigortasının uygulanmaya başlandığı Mart 2002'den bugüne kadar 5 milyon 765 bin 621 kişiye maaş ödendi.



Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler bu maaştan yararlanabilir. Buna göre, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine doğrudan veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşuluyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.



5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlmeye göre, işsizlik ödeneğiyle ilgili iki önemli değişiklik yapılmıştı.



1- İşsizlik ödeneği başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılacak.

2- İşsizlik ödeneği ayın beşinde ödenecek.



MAAŞ SÜRESİ NEDİR? NASIL BELİRLENİR?



İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Buna göre;



600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,



1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.



HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?



İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.



İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır, kimler alabilir?



İŞKUR'un resmi sitesinde bulunan işsizlik maaşı ile ilgili bilgiler şöyle:





İşsizlik Sigortası



İşsizlik sigortasının kapsamı



* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,



* 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,



İstekleri halinde;



* 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,



* Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,



işsizlik sigortasının kapsamındadır.



İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları



İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;



* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



* Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,



* Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir.



İşsizlik sigortasına başvuru



Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.



İşsizlik sigortası başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.



İşsizlik ödeneğinin süresi



Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;



* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,



* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.



Son 120 günde kesinti sayılmayan haller



Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte;



1. Hastalık,



2. Ücretsiz izin,



3. Disiplin cezası



4. Gözaltına alınma,



5. Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,



6. Kısmi istihdam,



7. Grev,



8. Lokavt,



9. Genel hayatı etkileyen olaylar,



10. Ekonomik kriz,



11. Doğal afet,



Nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.



İşsizlik sigortası kapsamında sunulan hizmetler



İşsizlik ödeneği alanlara İŞKUR tarafından;



§ İşsizlik ödeneği verilmesi,



§ Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,



§ Yeni bir iş bulma,



§ Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi,



hizmetleri sağlanmaktadır.



İşsizlik ödeneği miktarı



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.



İşsizlik ödeneğinin ödenmesi



İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.



İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller



İşsizlik ödeneği almakta iken;



§ İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



§ Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.



§ İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.



§ İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.



İşsizlik ödeneğinden yapılan kesintiler



İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.



Sağlık hizmetinden yararlanma



İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.



İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler



İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en yakın İŞKUR birimine 15 gün içinde bildirmelidir Sigortalı işsiz kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.



İşsizlik sigortası prim miktarı



İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.



Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle, 2019'da uygulanacak asgari geçim indiriminin (AGİ) yanı sıra işsizlik maaşları da belli oldu. Asgari ücret 2019 yılında yüzde 26 oranında artırılarak, brüt 2 bin 558, net 2 bin 20 TL olacak. Gelecek yıl ödenecek işsizlik maaşları da yüzde 26 oranında artırılacak.



Asgari ücretle çalışanların işsizlik maaşı 805.68 TL'den bin 15.49 TL'ye çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı ise bin 611.37 TL'den 2 bin 30.98 TL'ye yükselecek. 2019'da en düşük işsizlik maaşı bin 15 TL olacak



2019'DA KİM KAÇ LİRA İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK?



Gelecek yıl, brüt ücreti 3 bin lira olan işçi bin 191 TL; brüt ücreti 3 bin 500 TL olan bin 389 TL; brüt ücreti 4 bin lira olan bin 588 TL; brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bin 786 TL; brüt ücreti 5 bin TL olan bin 985 TL; brüt ücreti 5 bin 500 lira ve üstü olan işçiler de 2 bin 31 TL işsizlik maaşı alacak.



600 GÜN PRİM ÖDEME KOŞULU



İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR'a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.



İŞÇİLER HANGİ DURUMDA İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?



- İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,



- Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.



- İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.



- Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.



- Hizmet akdinin işçi tarafından "haklı" bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.



- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.

Kaynak:KamuAjans