İşsizlik maaşı erken yatacak mı 2020? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

28 Nisan 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:11

İşsizlik maaşı ile ilgili detaylar gündemde merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt işsizlik maaşı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. İşsizlik maaşı başvurusu yapanlar 'İşsizlik maaşı erken yatacak mı 2020?' sorusunu yoğun olarak araştırmaya başladı. 2020'de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 lira. İşsizlik maaşı İŞKUR sorgulama ekranı ve işsizlik maaşının yatacağı tarih merak ediliyor. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Geçen ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan’daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi. Bu ay da mayısın ilk haftasında vatandaşlara maaşların ulaştırılması bekleniyor.

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ IBAN NUMARASI NASIL İŞKUR'A VERİLECEK?

Bakan Selçuk hak sahiplerini, IBAN numaralarını 26 Nisan’a kadar bildirmesi gerektiği konusunda uyararak, “Hali hazırda ödenek alan ya da almaya hak kazanan vatandaşlarımız ALO 170’i arayarak IBAN numaralarını bildirebilir veya internet adresi üzerinden bilgilerini güncelleyip sisteme ekleyebilirler.” açıklamasını yaptı.



İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı bekleyen kişiler konuyu yakından takip etmeye devam ediyor. Sorgulamalar e-devlet üzerinden T.C. kimlik no ve şifre yoluyla öğrenilebilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA SAYFASI

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.