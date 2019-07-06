İşsizlik maaşı için gerekli şartlar nelerdir? 2019 işsizlik maaşı ne kadar?

‘2019 işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? 2019 işsizlik maaşı ne kadar? İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşsizlik sigortasına nasıl başvurulur?’ sorularına 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla yanıt aranmaya başlandı. İŞKUR’dan işsizlik maaşı almak için bazı şartları yerini getirmiş olmanız gerekmektedir. İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. İşsizlik maaşı kişiden kişiye de değişiyor. Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir. İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır. İşte haberimizin detayları…

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2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı sigortalılık süresine göre farklılık gösterse de belirli bir tavan ve taban fiyatı vardır. 2019 yılı işsizlik maaşı en düşük 1.015, en yüksek 2.030 liradır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Vatandaşların işsizlik maaşına başvurabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartlar;

-Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak hizmet akdine tabi olması,

-Çalışanın hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödemiş olması,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak baş başvurmuş olmasıdır.

İŞSİZLİK SİGORTASINA NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR’un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşı kişiden kişiye değişiyor. İşçinin sigorta prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi etkenler alınacak işsizlik maaşının miktarını ve süresini etkiliyor.

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ ŞARTLARDA KESİLİR?

İşsizlik maaşı bazı durumlarda kesilebiliyor. Öte yandan aranan şartları yerine getirmeyenler yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a ödemek zorundadır. Peki, işsizlik maaşı nasıl kesilir? İşte işsizlik maaşının kesilmesi için etken olan durumlar;

- Mahkeme kararı ile işe iade edilmesi hali

- Emekli maaşı bağlanması

- Yeni bir işe başlama

- Sağlık kuruluşundan raporlu olunması

- İkamet adresinde değişiklik

- Askerlik durumu

Yukarıdaki durumları yaşayanların 15 gün içerisinde İŞKUR'a bildirmesi gerekiyor. Aksi taktirde fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte İŞKUR'a ödemek zorunda kalacaklar.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılan işçinin hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru işlemleri İŞKUR merkezlerine şahsen giderek ya da İŞKUR’un resmi internet adresi https://www.iskur.gov.tr/ ile e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kişinin İŞKUR'a işsizlik maaşı için yaptığı başvuru, başvurduğu ayın sonuna kadar sonuçlanır. Bu sonucu e-devlet'ten kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sorgulama için izlemeniz gereken adımlar;

–https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi linkine tıklayın.

-E-devlet Kapısına ait olan bu linke tıkladığınızda öncesinde kimlik doğrulaması yapmadıysanız öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

-Bunun için e-devlet şifresine ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız vardır.

-E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

-Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı e-devlet'te yapılan açıklamaya göre;

“Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

Daha detaylı bilgiyi https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/ adresinden kontrol edebilirsiniz.