İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay alınabilir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Yapılan düzenlemeler ile birlikte işsizlik sigortasından yararlanmak için gerekli 'son 120 gün kesintisiz prim ödeme' şartı kaldırıldı. Yani devamsızlık nedeniyle prim ödemesinde kesinti olan kişiler de işsizlik maaşı alabiliyorlar. İşsizlik maaşı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı şartları hakkında merak edilenlerin tümünü Star Gazetesi köşe yazarlarından Resul Kurt kalema aldı. Resul Kurt 'İşsizlik yardımı için 600 gün şartı var' başlıklı yazısında tüm merak edilenleri anlattı. İşte o yazı;

Çalışanların kendi istekleri dışında işsiz kalmaları halinde en azından belli bir süre gelir garantisi elde etmelerini sağlayan bir sigorta koludur işsizlik sigortası.

Bir işyerinde SGK ’lı olarak (4/a) çalışmaya başlayanlar işe başladıkları tarihten itibaren işsizlik sigortasına prim öderler ve bu kapsamda şartları sağlamaları halinde işsizlik yardımlarından faydalanabilirler.

Sigortalı işsizlerin şartları sağlamaları halinde;

a) İşsizlik ödeneği,

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,

c) Yeni bir iş bulma,

d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlardan faydalanmaları mümkündür.

İşsizlik ödeneği, daha önce bir işyerinde çalışmış ve çeşitli nedenlerle işsiz kalan bireylerin gelir kaybını gidermek amacıyla işsizlik fonundan ödenen bir ödenek olup zorunluk işsizlik sigortasının kapsamında verilmektedir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için işçinin üç şartı yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar; belli bir süre prim ödeme (son üç yıl içerisinde 600 gün prim ödenmiş olması), işten ayrılmadan önceki 120 gün hizmet akdine tabi olma ve işten ayrılma nedeninin işsizlik ödeneğine hak kazandıracak şekilde sonlandırılmasıdır.

EN AZ 6 AY, EN ÇOK 10 AY

İş özleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;

a) 600 gün sigorta primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigorta primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigorta primi ödemiş sigortalı işsizlere 300 gündür.

İşsizlik ödeneği süresi, en az 6 ay, en çok 10 ay süreyle verilmektedir.

İŞTEN ÇIKIŞ KODU ÖNEMLİ

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için işsizliğin nedeninin haklı bir gerekçe olmayan iradeye bağlı olmaması gerekir. Genel bir ifadeyle işçinin istifa etmesi gibi veya kendisine haklı nedenle fesih yetkisi vermeyen bir durumun olmaması gerekir. Bu anlamda uygulamada işçinin işten ayrılma nedenine bakılarak işsizlik ödeneğine hak kazanıp kazanmadığı kontrol edilmektedir. Böyle bir durumda ise kontrol mekanizması işten ayrılış nedeni için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen işten çıkış kodlarına göre işlemektedir.

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için ön koşullardan biri de işten ayrılma tarihindeki son 120 içerisinde hizmet akdine tabi olunması gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği günlük olarak hesaplanmaktadır. Buna göre sigortalının işten ayrıldığı tarihten önceki dört ayda prime esas kazançları dikkate alınarak günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı kadar işsizlik ödeneği hesaplanmaktadır.

İşsizlik ödeneğinin aylık miktarı brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. 2019 yılında geçerli olan asgari ücret 2.558,40 TL olduğundan aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 1.023,36 TL ve en yüksek tutar ise 2.046,72 TL olacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI 2019 NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.