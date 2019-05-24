İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? 2019 İşsizlik maaşı hangi gün hesaplara yatacak? Sorularına yanıt arayan on binlerce vatandaşa müjdeli haber Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) geldi. Bayrama denk gelen ayın 5’inden önce maaşlarının yatıp yatmayacağını merak edenler aradığı yanıtı buldu. Ve Ramazan Bayramına sayılı günle kala sevindirici haber az önce geldi. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı 31 Mayıs Cuma günü ödenecek. Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti. İşsizlik maaşını almayı unutan olur mu? Bilemeyiz ama eğer ki herhangi bir sebepten dolayı işsizlik maaşınızı 3 ay süreyle PTT şubelerinden çekmezseniz 3 ay sonunda tekrar İŞKUR hesabına maaşınız iade edilip ödenmeyecektir. İşte haberimizin detayları…

2019 İŞŞİZLİK MAAŞI RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YATACAK MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti. İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

BİN 23 LİRA İLE 2 BİN 46 LİRA ARASI

Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak.

İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bir sigortalı çalışanın uğradığı gelir kaybını önlemek ya da en aza indirmek adına, kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından ödenen maaştır. Belirli şartları yerine getiren işsizler bu maaşı almaya hak kazanır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

– İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞINI ÇEKMEYİ UNUTURSANIZ NE OLUR?

İşsizlik maaşını almayı unutan olur mu? Bilemeyiz ama eğer ki herhangi bir sebepten dolayı işsizlik maaşınızı 3 ay süreyle PTT şubelerinden çekmezseniz 3 ay sonunda tekrar İŞKUR hesabına maaşınız iade edilip ödenmeyecektir. Bu yüzden mutlaka düzenli olarak işsizlik maaşınızı çekmeniz sizin yararınıza olacaktır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİR?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödenir.

İŞSİZLİK MAAŞINI NE KADAR SÜREYLE ALABİLİRSİNİZ?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?

İşsiz kalan sigortalının son üç yılda 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışmakta iken işsiz kalan işçi işsizlik maaşını şahsen İŞKUR’a başvurarak ya da elektronik ortamda başvurarak alabilirler.

Elektronik ortamda E-Devlet üzerinden başvuranlar başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu ‘dir. E-Devlet üzerinden başvuranların İŞKUR’a ayrı bir belge teslim etmelerine gerek yoktur.

İŞKUR’a elden başvurarak işsizlik maaşından faydalanmak isteyenlerin ise nüfus kâğıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.