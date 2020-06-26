İşsizlik ödemesi ne zaman yatar? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı

26 Haziran 2020 Cuma 11:20 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 11:20

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle milyonlarca kişinin maddi sıkıntıları nedeniyle devlet tarafından İşsizlik ödeneği yapılıyor. Çeşitli nedenlerle işlerini kaybeden vatandaşlar İŞKUR tarafından verilen işsizlik ödemesinden yararlanabiliyor. Peki İşsizlik ödemesi ne zaman yatar? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haziran ayı işsizlik maaşı hakkında açıklamada bulundu. İşte işsizlik maaşının yatırılacağı tarihler…

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, ödemelerin 29 Haziran Pazatesi’den itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, “COVID-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden işsizlik ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödemesi için İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.