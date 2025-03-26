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Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 28 Mart'ta gerçekleştiriyoruz.' açıklamasında bulundu.

26 Mart 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan duyurdu: 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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