Bakan Işıkhan duyurdu: 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz.
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız.
✅İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart'ta Gerçekleştiriyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 26, 2025
Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
��Sosyal devlet... pic.twitter.com/m41a9LZD5R