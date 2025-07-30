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Ekonomi

İşsizlik oranı yüzde 8.6 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
İşsizlik oranı yüzde 8.6 oldu
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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,2 puan artışla yüzde 8,6 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 52 bin artarak 3 milyon 47 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,2 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 16,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20239,71010,110,19,59,39,39,29,18,598,8
20249,18,78,88,68,59,18,88,58,78,88,58,5
2025

8,5

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