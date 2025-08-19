İşsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

TÜİK, Nisan- Haziran dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişi olurken, işsizlik oranı da yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.
İşgücü, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda ise %36,3 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artış ile %15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %23,7 olarak tahmin edildi.