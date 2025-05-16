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Ekonomi

İşsizlik oranında büyük düşüş... 2012'den bu yana en düşük seviyede

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 10:25 - Güncelleme:
İşsizlik oranında büyük düşüş... 2012'den bu yana en düşük seviyede
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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla, yüzde 8,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, bu oran yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

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