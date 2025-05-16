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Ekonomi

İşsizlik oranında büyük düşüş... ''Son 25 yılın en düşük seviyesinde''

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor.' dedi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 10:25 - Güncelleme:
İşsizlik oranında büyük düşüş... ''Son 25 yılın en düşük seviyesinde''
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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalışla, yüzde 8,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, bu oran yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

BAKAN IŞIKHAN: SON 25 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranının, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hedeflerine uygun seyrettiğini bildirdi.

Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mart 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ülkenin koşullarına uygun ve çağın ihtiyaçlarına yönelik birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Işıkhan, "Son 25 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hedeflerimize uygun seyrediyor. İşsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İstihdama katkı sağlayan uygulamaların, toplumun farklı kesimlerine istihdam yolunu açmakla kalmadığını, gençleri, kadınları, dezavantajlı grupları iş gücüne kazandırdığını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların neticesi olarak gördüğümüz genç nüfusta işsizlik oranı, ilk çeyrek verilerine göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu. İş gücü de aynı dönemde 35 milyon 273 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Ülkemizin yarınlarını tüm paydaşlarımızın desteğiyle inşa edeceğiz. Daha fazla üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını artıran Türkiye hedefi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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