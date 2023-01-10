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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 576 bin kişi olarak belirlendi.

AA10 Ocak 2023 Salı 10:04 - Güncelleme:
İşsizlik rakamları açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022'ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Kasım 2022'de bir önceki aya göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalışla yüzde 17,8 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:


20212022
Ocak12,611,2
Şubat13,210,7
Mart12,811,0
Nisan13,511,0
Mayıs13,010,7
Haziran10,910,4
Temmuz11,510,1
Ağustos11,99,8
Eylül11,410,1
Ekim11,210,2
Kasım11,210,2
Aralık11,1

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla 285 bin kişi artarak 31 milyon 574 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,4 puanlık artışla yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 308 bin kişi artarak 35 milyon 150 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan arttı ve yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi kasımda aylık bazda 0,1 saat artarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Kasım 2022'de bir önceki aya göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.02632.185

32.842

İş gücü (bin kişi)35.15023.19511.955
İstihdam (bin kişi)31.57421.15710.417
İşsiz (bin kişi)3.5762.0381.538
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)29.8768.98920.887
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,172,136,4
İstihdam oranı (yüzde)48,665,731,7
İşsizlik oranı (yüzde)10,28,812,9
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)17,814,423,9
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